지방위기 현주소…대구 기업에 청년 인력 실종
대구지역 기업들이 청년 인력 부족으로 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났다. 청년 유출 등 지방위기 상황과 맞물려 지역기업 경쟁력 약화 요인이 되고 있다는 우려가 나온다.
대구상공회의소는 대구지역 기업 446곳을 대상(응답율 60.3%)으로 ‘지역기업 청년 채용 현황 및 애로’ 설문조사를 실시(지난달 20~21일)한 결과 청년(19~34세) 인력 비중이 낮은 것으로 조사됐다고 7일 밝혔다.
청년 인력 10% 미만 기업이 절반에 가까운 46.1%를 차지했고 10% 이상~20% 미만 24.9%, 20% 이상~30% 미만 17.5%, 40% 이상 5.9%, 30% 이상~40% 미만 5.6%로 나타났다.
최근 1년간 청년 신규 채용 현황도 암울했다. 청년 채용이 있는 기업은 59.9%로 지역기업 10곳 중 4곳은 청년 채용이 없었던 것으로 나타났다. 채용 기업 중에서는 1년간 1~2명을 고용한 기업이 44.1%로 가장 많았고 이어 3~4명(24.8%), 5~9명(17.4%), 10~19명(7.5%), 20명 이상(6.2%) 순이었다.
채용 직무는 생산·현장이 46.6%로 가장 높은 비중을 차지했다. 인사·총무·회계 등 경영지원(15.5%), 영업·마케팅(13.7%), 연구·개발(13.1%), 물류·유통(6.8%) 등 청년들이 선호하는 직무는 채용 기회가 적은 것으로 나타났다.
지역기업 82.2%가 청년 채용에 어려움을 겪고 있다고 응답(매우 어렵다 34.2%, 다소 어렵다 48%)했다. 청년 채용을 어렵게 하는 이유로 낮은 임금 수준(46.6%)을 가장 많이 꼽았다. 이어 열악한 근로환경(19.9%), 낮은 기업 인지도(10.9%), 불편한 통근·교통 여건(9.1%), 낮은 복리후생 수준(8.1%)이 뒤를 이었다.
김병갑 대구상공회의소 사무처장은 “지역기업의 청년 채용 애로는 임금, 근로환경, 직무 미스매치 등이 맞물린 구조적 문제”라며 “청년이 지역기업에 안정적으로 정착할 수 있도록 신규 채용 확대뿐만 아니라 입사 이후 적응과 장기근속을 뒷받침하는 고용 유지 지원도 병행돼야 한다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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