지방위기 현주소…대구 기업에 청년 인력 실종

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청년 유출 등 지방위기 상황과 맞물려 지역기업 경쟁력 약화 요인이 되고 있다는 우려가 나온다.

설문조사를 실시 (지난달 20~21일) 한 결과 청년(19~34세) 인력 비중이 낮은 것으로 조사됐다고 7일 밝혔다.

청년 인력 10% 미만 기업이 절반에 가까운 46.1%를 차지했고

10% 이상~20% 미만 24.9%, 20% 이상~30% 미만 17.5%, 40% 이상 5.9%, 30% 이상~40% 미만 5.6%로 나타났다.

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