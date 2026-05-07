골프장 예약 문화가 바뀌고 있다…2030골퍼 중심으로 ‘가격’에서 ‘리뷰’로 추이 변화
예약 플랫폼 엑스골프(XGOLF) 부킹 패턴 분석
골프장 예약 문화가 과거 거리와 가격, 명문 중심에서 실제 이용자들의 후기와 경험을 먼저 확인한 뒤 예약하는 소비 흐름으로 가파르게 변하는 추세다.
특히 최근 골프가 단순 스포츠를 넘어 하나의 ‘경험 소비’로 자리잡으면서 코스 상태 뿐만 아니라 그린 컨디션, 진행 속도, 식음 서비스, 카트 운영, 클럽하우스 시설, 직원 응대 등 실제 플레이 경험 전반에 대한 관심이 높아지고 있다.
국내 골프 예약 플랫폼 엑스골프(XGOLF)에 따르면 최근 이용자들의 후기 콘텐츠 열람 수는 꾸준히 증가하고 있다. 후기 작성 수와 상세 리뷰 확인 비중 역시 함께 늘어나는 추세다.
특히 후기 수가 많고 실제 플레이 경험이 구체적으로 담긴 골프장일수록 예약 전환율이 상대적으로 높게 나타나는 경향을 보이고 있다.
실제 골퍼들이 가장 많이 확인하는 후기 항목도 과거와 달라졌다. 예전에는 가격과 접근성 중심이었다면 최근에는 ▲그린 상태 ▲코스 관리 ▲플레이 진행 속도 ▲카트 진입 가능 여부 ▲식음 만족도 ▲혼잡도 등 실제 이용 경험과 직결되는 요소를 중요하게 살펴보는 것으로 나타났다.
최근 후기에서는 “밀림 없이 플레이가 가능했다”, “그린 상태가 좋았다”, “페어웨이 관리 수준이 뛰어났다”, “식사 만족도가 높았다”, “카트 이동이 편리했다” 등 플레이 경험 중심의 평가가 많이 언급되고 있다.
업계에서는 이러한 흐름이 최근 소비 전반에 확산되고 있는 ‘리뷰 기반 소비 문화’와 맞물려 더욱 강화되고 있다고 보고 있다. 호텔·맛집·여행 업계에 이어 골프 역시 실제 이용자 경험이 선택 기준으로 자리잡고 있다는 설명이다.
특히 2030 골퍼들을 중심으로 후기 기반 소비 성향은 더욱 뚜렷하게 나타나고 있다. 단순히 유명하거나 비싼 골프장을 찾기보다 실제 만족도가 높고 재방문 평가가 좋은 골프장을 선호하는 흐름이 확산되고 있다는 것이다.
골프장 운영 측면에서도 이용 후기의 영향력은 점점 커지고 있다. 과거에는 코스 자체 경쟁력이 중요했다면 최근에는 플레이 만족도와 서비스 경험 전반이 브랜드 평가에 직접적인 영향을 미치면서 후기 관리 역시 중요한 경쟁 요소로 자리잡고 있다.
실제 골퍼들 사이에서도 “광고성 홍보보다 실제 다녀온 사람들의 후기가 더 신뢰된다”는 반응이 자연스럽게 형성되고 있다. 예약 전 후기와 평점을 비교하는 소비 패턴 역시 이제는 일반적인 문화로 자리잡는 분위기다.
한편 엑스골프(XGOLF)는 현재 국내 최대 수준의 골프장 이용 후기 데이터를 기반으로 실제 이용자 중심의 예약 서비스를 강화하고 있다. 소비자들이 보다 신뢰도 높은 정보를 바탕으로 골프장을 선택할 수 있도록 관련 서비스를 지속 확대하고 있다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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