“계획범죄 아냐” 생면부지 여고생 살해한 20대 영장 심사

법원 출석하며 연신 “죄송합니다”

범행 이틀 전부터 흉기 들고 배회

한밤중 광주 도심에서 흉기를 휘둘러 일면식 없는 여고생을 살해하고 남고생을 다치게 한 혐의(살인 등)를 받는 장모(24)씨가 7일 오전 광주 동구 광주지법에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법정으로 이동하고 있다. 뉴시스

한밤중 생면부지 여고생을 흉기로 무참히 살해한 장모(24)씨의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)이 7일 오전 열렸다.



살인 및 살인미수 혐의를 받는 장씨는 이날 오전 영장실질심사 출석을 위해 광주 동구 지산동 광주지방법원에 출석했다.



옷에 달리 모자를 뒤집어 쓰고 검은 마스크로 얼굴을 가린 장씨는 ‘왜 살해했냐’는 취재진 질문에 “정말 죄송하다” “씻을 수 없는 죄를 지어 죄송하다”고 말했다.



또 ‘스스로 목숨을 끊으려 했는데 왜 여학생을 살해했느냐’는 질문에 장씨는 “여학생인 것을 알고 범행한 것은 아니다”고 답했다. 계획범죄 여부에 대해선 “계획범죄는 아니다”고 했다.



장씨의 구속 여부는 이날 오후 중 결정될 전망이다.







앞서 경찰 조사에서 장씨는 “사는 게 재미가 없어 자살을 결심했다”며 “자살하기 위해 주변을 배회하다 우연히 마주친 여학생을 보고 충동을 느껴 범행했다”는 취지로 진술했다.



하지만 경찰은 장씨가 범행 이틀 전부터 흉기 2점을 소지한 채 거리를 배회하고, 범행 후 코인세탁소에 들러 혈흔이 묻은 옷을 세탁한 점 등을 들어 계획범죄 가능성을 열어두고 수사를 이어가고 있다. 또 장씨가 범행 후 체포되기 전까지 극단적 선택을 시도한 정황은 확인되지 않은 것으로 전해졌다.



경찰은 구속영장이 발부되면 장씨에 대해 사이코패스(반사회적 인격장애) 검사를 실시하는 한편 신상정보 공개 심의위원회도 열 예정이다.



홀로 귀가하던 중 일면식 없는 괴한의 칼부림에 참변을 당한 A양은 같은 날 오전 영면에 들어갔다.



광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 한밤중 생면부지 여고생을 흉기로 무참히 살해한 장모(24)씨의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)이 7일 오전 열렸다.살인 및 살인미수 혐의를 받는 장씨는 이날 오전 영장실질심사 출석을 위해 광주 동구 지산동 광주지방법원에 출석했다.옷에 달리 모자를 뒤집어 쓰고 검은 마스크로 얼굴을 가린 장씨는 ‘왜 살해했냐’는 취재진 질문에 “정말 죄송하다” “씻을 수 없는 죄를 지어 죄송하다”고 말했다.또 ‘스스로 목숨을 끊으려 했는데 왜 여학생을 살해했느냐’는 질문에 장씨는 “여학생인 것을 알고 범행한 것은 아니다”고 답했다. 계획범죄 여부에 대해선 “계획범죄는 아니다”고 했다.장씨의 구속 여부는 이날 오후 중 결정될 전망이다.장씨는 지난 5일 오전 0시10분쯤 광주 광산구 월계동 한 고등학교 인근에서 A양(17)을 흉기로 찔러 살해하고, 비명을 듣고 도움을 주러 온 B군(17)에게 흉기를 휘둘러 다치게 한 혐의를 받는다. 범행 후 자신의 차량을 타고 달아난 장씨는 범행 11시간 만에 자신의 주거지 인근에서 경찰에 긴급체포됐다.앞서 경찰 조사에서 장씨는 “사는 게 재미가 없어 자살을 결심했다”며 “자살하기 위해 주변을 배회하다 우연히 마주친 여학생을 보고 충동을 느껴 범행했다”는 취지로 진술했다.하지만 경찰은 장씨가 범행 이틀 전부터 흉기 2점을 소지한 채 거리를 배회하고, 범행 후 코인세탁소에 들러 혈흔이 묻은 옷을 세탁한 점 등을 들어 계획범죄 가능성을 열어두고 수사를 이어가고 있다. 또 장씨가 범행 후 체포되기 전까지 극단적 선택을 시도한 정황은 확인되지 않은 것으로 전해졌다.경찰은 구속영장이 발부되면 장씨에 대해 사이코패스(반사회적 인격장애) 검사를 실시하는 한편 신상정보 공개 심의위원회도 열 예정이다.홀로 귀가하던 중 일면식 없는 괴한의 칼부림에 참변을 당한 A양은 같은 날 오전 영면에 들어갔다.광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지