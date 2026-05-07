울산·포항·경주 ‘해오름동맹’, 결성 10주년 앞두고 초광역 상생협력 강화
울산시는 7일 오전 경주 힐튼호텔에서 ‘2026년 상반기 해오름동맹 상생협의회 정기회’를 개최했다고 밝혔다.
이번 회의에는 서남교 울산시장 권한대행, 장상길 포항시장 권한대행, 최혁준 경주시장 권한대행을 비롯해 해오름동맹광역추진단과 3개 시 관계 공무원 등 20여 명이 참석했다.
이날 회의에서는 2025년 해오름동맹 분담금 결산, 2026년 도시발전 시행계획, 해오름동맹 10주년 기념행사 개최 계획 등 3개 안건을 집중적으로 논의했다.
특히 이날 확정된 ‘2026년 해오름동맹 도시발전 시행계획’은 5개 분야, 45개 공동협력사업으로 구체화됐다.
가장 핵심이 되는 ‘경제·산업·해양’ 분야에서는 친환경 에너지와 신산업 육성을 통해 공동의 먹거리를 창출하고, ‘도시 기반(인프라)’ 분야에서는 세 도시를 하나의 생활권으로 묶는 초광역 교통망 구축을 중점 추진한다.
이외에도 ‘문화·관광’ 연계성 강화, ‘방재·안전’ 분야의 공동 대응 체계 구축, ‘제도’ 분야의 지속 가능한 협력 기반 마련 등이 포함됐다.
3개 도시는 중앙정부 공모사업과의 연계를 강화하고 정책 실행력을 높여, 시민들이 피부로 느낄 수 있는 성과를 극대화한다는 방침이다.
올해 하반기 회장 도시인 울산에서 열릴 예정인 ‘10주년 기념행사’는 시립예술단 합동공연, 10년간 추진성과 보고, 정책 포럼 등으로 구성된다.
특히 정부의 ‘5극 3특 국가균형성장 전략’과 발맞추어, 인구 감소 등 세 도시가 직면한 공동 과제에 대응하는 ‘미래 비전’을 공식 선포할 계획이다.
이를 뒷받침하기 위해 올해 분담금 예산에는 시민들이 직접 참여해 목소리를 내는 ‘시민 원탁회의(라운드테이블)’ 등 신규 사업 예산이 편성됐다.
이는 관 주도를 넘어선 시민 중심의 협력체로의 체질 개선을 예고한 것이어서 주목된다.
서남교 울산시장 권한대행은 “해오름동맹은 지난 10년간 경제, 산업, 문화 등 다양한 분야에서 실질적인 성과를 만들어 온 대표적인 광역 협력 모델”이라며 “이번 정기회를 통해 시행계획과 기념행사 준비 방향을 구체화하고, 시민이 체감할 수 있는 성과를 창출하는 데 집중하겠다”고 밝혔다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
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