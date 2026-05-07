KLPGA, 갤러리 참여 이벤트 ‘KLPGA 갤러리 챌린지’ 진행
베이직 시즌권 등 푸짐한 경품 제공
한국여자프로골프협회(이하 KLPGA)가 갤러리를 위한 참여형 이벤트인 ‘2026 KLPGA 갤러리 챌린지’를 진행한다.
KLPGA투어를 찾은 갤러리에게 즐거운 관람 경험을 제공하기 위해 새롭게 실시하는 ‘2026 KLPGA 갤러리 챌린지’는 갤러리가 대회장에서 찍은 사진을 기록하고 함께 공유하는 이벤트다.
8일 개막하는 NH투자증권 레이디스 챔피언십 대회부터 시즌 최종전 대보 하우스디 챔피언십까지 진행되는 이 이벤트는 KLPGA투어 대회장을 방문한 갤러리라면 누구나 참여할 수 있다.
참여 방식은 해당 대회장 방문을 확인할 수 있는 인증 사진을 본인 인스타그램 스토리에 업로드하면 된다.
이벤트 상품도 푸짐하게 마련했다. 이벤트에 최다 참여한 1인에게는 ‘2027시즌 KLPGA 베이직 시즌권’ 1매가 주어지며, 이 밖에도 ‘KLPGA 공식 상품’, ‘KLPGA 2026 포토북’과 ‘2027년 캘린더’ 등 다양한 상품이 제공될 예정이다.
또 팬들과의 적극적인 소통을 위해 사진 업로드 시 선수들에게 궁금한 점을 남기면 KLPGA 공식 유튜브 채널인 ‘켈피TV’를 통해 선수들이 직접 답변을 남기는 특별한 소통의 시간도 가질 예정이다.
한편, 올해 골프 팬들과 적극적으로 소통하며 KLPGA만의 특별한 즐거움을 전하기 위해 GREEN MASTER FESTA ‘26을 비롯해 ‘골프엑스포’ 등 다양한 체험형 이벤트를 개최한 KLPGA는 앞으로도 다채로운 이벤트를 통해 팬들에게 차별화된 경험을 제공할 계획이다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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