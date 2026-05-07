엔젤스헤이븐, 학대피해아동 지원 캠페인 시작

‘토닥토닥 선물상자’ 캠페인 진행

보건복지부의 2024년 아동학대 주요 통계에 따르면 한 해 동안 아동학대로 판단된 사례는 총 2만4492건에 달하며, 이 중 부모에 의한 학대는 2만603건(84.1%)으로 나타났다.

가정 내에서 학대를 경험한 아동들은 신고 이후 보호를 위해 쉼터에 입소하게 되며, 이 과정에서 낯선 환경에 대한 불안과 심리적 위축을 겪는 경우가 많다.