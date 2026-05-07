엔젤스헤이븐, 학대피해아동 지원 캠페인 시작
‘토닥토닥 선물상자’ 캠페인 진행
5월 가정의 달을 맞아 엔젤스헤이븐은 학대피해아동 지원을 위한 ‘토닥토닥 선물상자’ 캠페인을 시작한다.
보건복지부의 2024년 아동학대 주요 통계에 따르면 한 해 동안 아동학대로 판단된 사례는 총 2만4492건에 달하며, 이 중 부모에 의한 학대는 2만603건(84.1%)으로 나타났다.
가정 내에서 학대를 경험한 아동들은 신고 이후 보호를 위해 쉼터에 입소하게 되며, 이 과정에서 낯선 환경에 대한 불안과 심리적 위축을 겪는 경우가 많다.
엔젤스헤이븐은 이러한 입소 초기 아동들의 정서적 안정을 돕기 위해 심리 안정에 도움이 되는 물품을 담은 ‘토닥토닥 선물상자’를 지원한다.
키트는 아동이 새로운 환경에 보다 빠르게 적응하고, 심리적 회복의 기반을 마련할 수 있도록 기획됐다.
이번 캠페인은 대중 참여형으로 운영된다. 학대피해아동을 위한 10개의 응원 메시지가 모이면 선물상자 1개가 학대피해아동에게 전달된다.
직접 선물을 보내고 싶은 참여자는 학대피해아동에게 전하고 싶은 물품을 직접 구성해 발송하며, 엔젤스헤이븐이 심리 안정 지원 물품을 추가해 최종 키트를 완성한다.
완성된 선물상자는 대한아동학대방지협회와의 협력을 통해 전국 학대피해아동 쉼터에 전달될 예정이다. 키트의 전문성과 완성도를 높이기 위해 기업 협력도 이어졌다.
아로마티카는 심리 안정에 도움을 주는 에센셜오일이 함유된 제품을 지원하였고, 에스더포뮬러는 학대피해아동들의 건강 회복을 위한 ‘아무쪼록 건강젤리’를 후원했다.
캄미어패럴은 쉼터 적응을 돕기 위한 오르시떼 파자마를 후원하여 키트에 의미를 더했다. 또한 5000여건의 상담 경력을 보유한 정신건강 전문가 기반 플랫폼 이웃집블루는 자문과 함께 감정카드 및 감정사전 등을 제공해 키트 구성의 전문성을 강화했다.
엔젤스헤이븐 관계자는 “학대피해아동이 쉼터에 처음 입소하는 시기는 심리적으로 가장 불안정한 시기 중 하나”라며 “이번 캠페인이 아이들에게 ‘안전하다’는 감각을 전달하고, 새로운 환경에 적응하는 데 작은 위로와 지지가 되기를 바란다”고 전했다. 이어 “많은 시민과 기업의 참여를 통해 아이들의 회복을 함께 만들어가는 계기가 되기를 기대한다”고 밝혔다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사