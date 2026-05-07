정빈 올바를 때 빛난다, 특별 웰니스 프로그램 성료
통영시 청년센터와 함께 시민 대상 진행
정빈 올바를 때 빛난다(이하 정빈)는 최근 통영시 청년센터와 함께 통영 죽림 만남의 광장에서 시민들을 대상으로 특별 웰니스 프로그램 ‘웰니스 언니와 함께하는 나를 만나다’를 성공적으로 진행했다.
정빈에 따르면 이번 프로그램은 해안길을 따라 걷고 뛰는 것이 일상인 통영 시민들에게 올바른 정렬의 중요성을 널리 알리고 진정한 웰니스의 의미를 전달하기 위해 기획됐다. 특히 SNS에서 ‘웰니스 언니’로 잘 알려진 박정빈 대표가 직접 참여해 프로그램 전반을 이끌며 현장 몰입도를 높였다.
이번 행사는 ‘균형이 무너진 상태에서의 움직임은 오히려 건강을 해칠 수 있다’란 주제 아래 전개됐다. 참여자들은 2인 1조로 서로의 체형을 분석하고 사진으로 기록하는 과정을 통해 평소 인지하지 못했던 자세와 신체 불균형을 객관적으로 점검했다.
아울러 뉴로트레이닝 기반의 균형 테스트와 바른 자세 순환 운동이 이어져 참가자들의 호응을 이끌었다. 나아가 신경계와 근골격계의 정렬을 회복한 상태에서 죽림 해안길 3㎞를 직접 걷고 뛰며 올바른 움직임을 체득하는 시간도 가졌다.
박 대표는 이번 프로그램을 통해 자신이 강조해온 웰니스 철학을 함께 공유했다. 박 대표는 건강한 삶을 위한 핵심 요소로 소통을 제시하며 나 자신과의 소통, 타인 및 사회와의 소통, 환경 및 지역과의 소통이라는 세 가지 단계를 설명했다.
박 대표는 소통이 곧 순환이며 순환되지 않는 상태는 건강할 수 없다고 강조했다. 뿐만 아니라 진정한 웰니스는 타인과의 관계 이전에 자신의 신체와 마음을 이해하고 연결하는 데서 시작된다고 설명했다.
이날 현장에는 다양한 체험 부스도 함께 운영돼 시민들의 만족도를 높였다. 특히 ‘코어서큘레이션(에너지테라피)’ 장비를 활용한 전신 순환 체험 부스는 운동 전후 변화를 비교할 수 있어 관심을 모았다.
이와 함께 전신 분석 기반 무료 상담 프로그램이 제공돼 참가자들이 평소 느끼던 통증과 불편의 원인을 파악하고 맞춤형 관리 방법을 배우는 기회도 마련됐다.
박 대표는 “이번 프로그램이 시민들에게 건강한 라이프스타일의 출발점이 되는 바른 정렬, 소통의 가치를 전달하는 계기가 됐기를 바란다”며 “앞으로도 지역의 자연 환경과 전문 웰니스 콘텐츠를 결합한 프로그램을 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 전했다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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