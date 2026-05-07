청주 행사장·장례식장 일회용품 사라진다
작년 132만개 공급
79t 탄소배출 저감
충북 청주의 행사장과 장례식장, 축구장 등에서 일회용품이 사라지고 있다.
청주시는 지난해 축제 행사장과 공공장례식장 등에 132만개의 다회용기를 공급했다고 7일 밝혔다.
다회용기 132만개를 일회용기로 대체한 효과를 일회용기 1개당 생산부터 폐기까지 전 과정 평균 탄소배출량 60g 기준으로 환산하면 79t의 탄소배출 저감 효과가 있는 것으로 분석된다. 소나무 8700그루가 1년간 흡수하는 탄소량과 유사한 수준이다.
시는 올해 기존 축제·행사장 중심 공급에서 시민 생활과 밀접한 분야로 다회용기 활용 범위를 확대하고 있다.
시는 우선 이달에 개최되는 행사장에 다회용기를 공급해 일회용품 사용을 줄인다는 계획이다. 5월에는 대한민국정원박람회 청주가드닝페스티벌, 청주그린페스티벌, 2026도시농업페스티벌 등이 잇따라 개최된다.
또 프로축구 충북청주FC 홈경기와 캠핑장 등 야외 여가시설에도 다회용기 지원을 확대한다. 올해 1분기에만 축구장 4226개, 캠핑장 1만8590개 등 총 2만2816개의 다회용기를 공급했다. 재가노인 도시락 배달사업에도 다회용기 도입을 준비하고 있다.
시는 지난해 3월부터 다회용기 공공세척센터를 운영하고 있다. 전국에서 지자체가 다회용기 공공 세척시설을 운용하는 곳은 청주가 처음이다. 이곳에서는 장례식장, 지역 축제·행사장에서 사용하는 일회용기 대신 다회용기를 공급한다. 전체 45억원을 들여 청원구 내덕동 1462㎡에 전체면적 948㎡ 규모로 지은 세척센터는 하루 2만개 다회용기를 처리할 수 있다.
시 관계자는 “축제·행사장 중심의 공급에서 벗어나 체육, 복지, 관광, 공공시설 등 시민 생활과 밀접한 분야로 다회용기 사용 범위를 넓힐 방침”이라며 “생활밀착형 정책을 지속 확대해 친환경 도시 청주를 만들어 나가겠다”고 말했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
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