발달장애 골퍼 이승민, 장애인 메이저대회 커리어 그랜드슬램 도전
14일 영국 웨일즈 개막 시즌 첫 메이저 G4D 오픈 출전
발달 장애 프로 골퍼 이승민이 세계 장애인 골프 3대 메이저 대회 중 첫 번째 대회인 G4D 오픈에 출전한다.
영국왕립골프협회(R&A)와 DP 월드투어 공동 주관으로 열리는 이 대회는 오는 14일부터 16일까지 사흘간 영국 웨일즈의 켈틱 매너 리조트에서 전 세계 80명의 엘리트 장애인 골퍼들이 출전한 가운데 개최된다.
켈틱 매너 리조트는 지난 2010년 유럽과 미국의 국가대항전인 라이더컵이 개최된 바 있는 명문 골프장이다.
세계 3대 장애인 골프 메이저 대회는 5월에 열리는 G4D오픈을 시작으로 7월 USGA 주관 US 어댑티브오픈, 11~12월경 개최 예정인 호주 올어빌리티 챔피언십이 있다.
이승민은 이번 대회에서 장애인 메이저 골프 대회 커리어 그랜드슬램에 도전한다. 그는 2022년 US 어댑티브 오픈 우승, 2025년 호주 올어빌리티 챔피언십에서 우승한 바 있다.
이승민은 그동안 국내 프로골프 대회 일정과 겹쳐 G4D 오픈에는 참가하지 못했으나 올해는 일정이 겹치지 않아 대기록 달성에 도전장을 던졌다.
이승민은 세계골프랭킹(WAGR)이 집계 발표하는 세계장애인골프랭킹(WR4GD) 2위로, 1위인 영국의 킵 포퍼트 선수와 치열하게 경쟁하고 있다.
현재 세계랭킹 상위권에는 주로 유럽과 미국 호주 등 영미권 선수들이 대부분을 차지하고 있다. 랭킹 상위권에 이름을 올리고 있는 한국 선수는 이승민이 유일하다.
한편 2032년 호주 브리스번 올림픽데회조직위는 골프를 패럴림픽 종목에 추가할 계획이다. 이승민이 패럴림픽 골프 첫 금메달리스트에 오를 지도 관심사다.
이승민은 어머니 박지애씨, 스윙 코치 겸 캐디 윤슬기씨 등과 오는 10일 출국한다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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