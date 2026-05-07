경기대 총장 선출 방식 논란 확산

법인, 이사회 중심 총장 선임 추진… 학내 “구성원 참여 보장해야”

12일 대규모 집회 예고, 18일 이사회 앞두고 갈등 고조

경기대학교 제39대 총학생회가 제작한 ‘민주주의 장례식’ 관련 홍보물. 총장 선출 방식 변경 추진에 반대하며 구성원 참여 보장과 민주적 절차 회복을 촉구하는 내용이 담겨 있다.

경기대학교 총장 선출 방식을 둘러싼 학내 갈등이 확산하고 있다. 학교법인 경기학원이 이사회 중심의 총장 선임 방식 도입을 추진하면서 교수·학생·직원·동문 사회의 반발이 이어지고 있다. 구성원들은 오는 12일 대규모 집회를 열고 법인 측에 제도 재검토를 촉구할 예정이다.



경기학원은 지난 4월 기존 총장후보자추천위원회를 거치지 않고 이사회가 총장을 선임하는 방식으로의 전환을 추진했다. 이 과정에서 특정 인사에 대한 내정 의혹이 학내에서 제기되면서 논란이 커졌다. 법인 측은 현재까지 총장 선출 방식 변경 배경 등에 대한 공식 입장을 내놓지 않고 있다.



반발 움직임도 이어지고 있다. 경기대학교 제39대 총학생회는 지난 4일 ‘민주주의 장례식’을 열고 법인의 일방적 정책 추진을 비판했다. 이후 전국 34개 대학에서 근조화환이 전달되는 등 연대 움직임도 확산하고 있다.



전국교수노동조합 경기대지회 역시 성명을 통해 투명한 정보 공개와 구성원 참여 보장, 민주적 총장 선출 절차 회복 등을 요구했다. 교수노조는 총장 후보자 서류 접수 마감과 동시에 후보자의 이력 및 직무소견서를 공개하고, 서류심사 전 평가 기준과 심사 종료 후 후보자 순위를 공개해야 한다고 주장했다.



또 최종 후보자 면접 과정에는 교수·직원·학생·조교·동문 대표 등이 참여해 질의와 의견 개진이 가능하도록 해야 한다고 요구했다.







교수노조 관계자는 “법인이 구성원 의견 수렴 없이 오는 18일 예정된 이사회에서 총장 임명을 강행할 경우 학내 갈등이 더욱 커질 수 있다”며 “지금이라도 구성원 요구를 반영한 대화와 협의가 필요하다”고 말했다.



이은철 기자 dldms8781@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경기대학교 총장 선출 방식을 둘러싼 학내 갈등이 확산하고 있다. 학교법인 경기학원이 이사회 중심의 총장 선임 방식 도입을 추진하면서 교수·학생·직원·동문 사회의 반발이 이어지고 있다. 구성원들은 오는 12일 대규모 집회를 열고 법인 측에 제도 재검토를 촉구할 예정이다.경기학원은 지난 4월 기존 총장후보자추천위원회를 거치지 않고 이사회가 총장을 선임하는 방식으로의 전환을 추진했다. 이 과정에서 특정 인사에 대한 내정 의혹이 학내에서 제기되면서 논란이 커졌다. 법인 측은 현재까지 총장 선출 방식 변경 배경 등에 대한 공식 입장을 내놓지 않고 있다.반발 움직임도 이어지고 있다. 경기대학교 제39대 총학생회는 지난 4일 ‘민주주의 장례식’을 열고 법인의 일방적 정책 추진을 비판했다. 이후 전국 34개 대학에서 근조화환이 전달되는 등 연대 움직임도 확산하고 있다.전국교수노동조합 경기대지회 역시 성명을 통해 투명한 정보 공개와 구성원 참여 보장, 민주적 총장 선출 절차 회복 등을 요구했다. 교수노조는 총장 후보자 서류 접수 마감과 동시에 후보자의 이력 및 직무소견서를 공개하고, 서류심사 전 평가 기준과 심사 종료 후 후보자 순위를 공개해야 한다고 주장했다.또 최종 후보자 면접 과정에는 교수·직원·학생·조교·동문 대표 등이 참여해 질의와 의견 개진이 가능하도록 해야 한다고 요구했다.오는 12일 예정된 집회에는 교수·학생·직원·동문 등 학내 구성원들이 참여할 예정이다. 구성원들은 법인이 입장 변화를 보이지 않을 경우 대응 수위를 높이겠다는 입장이다.교수노조 관계자는 “법인이 구성원 의견 수렴 없이 오는 18일 예정된 이사회에서 총장 임명을 강행할 경우 학내 갈등이 더욱 커질 수 있다”며 “지금이라도 구성원 요구를 반영한 대화와 협의가 필요하다”고 말했다.이은철 기자 dldms8781@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지