시사 전체기사

김동근 “출퇴근 30분 단축”…의정부 교통혁신 공약 발표

입력:2026-05-07 10:55
공유하기
글자 크기 조정

GTX-C·8호선 연장·7호선 복선화 추진
버스·도로·주차·AI 신호체계 등 교통 개선
“베드타운 넘어 자족도시로”…교통혁신 강조

김동근 국민의힘 의정부시장 후보가 7일 의정부시청 기자실에서 기자회견을 열고 교통혁신 4대 전략과 22대 핵심 과제 공약을 설명하고 있다. 박재구 기자

재선에 도전하는 김동근 국민의힘 의정부시장 후보가 철도·버스·도로·생활교통 전반을 아우르는 교통혁신 공약을 발표하며 “시민의 출퇴근 시간 30분을 돌려드리겠다”고 밝혔다.

김 후보는 7일 의정부시청 기자실에서 기자회견을 열고 ‘경기북부 교통허브, 의정부’를 민선 9기 교통 비전으로 제시하며 교통혁신 4대 전략과 22대 핵심 과제를 공개했다.

김 후보는 “교통 문제는 단순한 이동의 문제가 아니라 일자리와 도시 경쟁력의 문제”라며 “의정부를 서울에 의존하는 베드타운이 아닌 자족형 도시로 바꾸겠다”고 강조했다.


김 후보는 현재 의정부 시민 약 20만명이 대중교통을 이용하고 있으며, 시민의 28%가 서울 등 외부 지역으로 출퇴근하고 있다고 설명했다.

이어 민락·고산 신도시 개발 과정에서 광역교통망 구축이 충분히 이뤄지지 못해 시민들이 장시간 출퇴근과 상습 교통정체를 감내해왔다고 진단했다.

철도 분야 핵심 공약으로는 ▲지하철 8호선 의정부 연장 ▲GTX-C 노선 조기 개통 ▲지하철 7호선 복선화 ▲SRT 연장 추진 ▲광역환승센터 구축 ▲교외선 가능역 신설 등을 제시했다. 이를 통해 수도권 주요 거점과의 접근성을 높이고 경기북부 교통 중심도시로 도약하겠다는 구상이다.


버스 분야에서는 ▲권역별 광역버스 확대 ▲학생전용 통학버스 전면 확대 ▲의정부 순환버스 도입 ▲맞춤형 공유 통근버스 운영 ▲교통약자 이동지원 강화 등을 추진하겠다고 밝혔다. 시민 이동 편의를 높이고 출퇴근 부담을 줄이는 데 초점을 맞췄다.

도로망 확충 계획도 함께 발표했다. 김 후보는 ▲국도39호선 송추길 확장 ▲고산~민락 연결도로 추진 ▲용현산단~영석고 앞 도로 개설 ▲장암-고산-민락 수락터널 신설 ▲회룡IC 신설 등을 통해 상습 정체 구간을 해소하겠다고 설명했다.

생활밀착형 교통 개선 대책으로는 ▲공영주차장 15개소 확대 ▲공공기관 및 민간주차장 공유 확대 ▲주차문화 개선 ▲AI 기반 신호체계 개선 등을 제시했다. 시민 일상 속 교통 불편을 줄이고 효율적인 교통체계를 구축하겠다는 계획이다.

김 후보는 민선 8기 주요 교통 성과로 GTX-C 노선 착공 추진과 8호선 연장 기반 마련, 7호선 복선화 추진, 광역버스 신설 및 증차, 법조타운 경전철역 신설비 확보 등을 언급했다.

또 버스 노선 개편과 공공버스 도입, 학생전용 통학버스 운영, CRC통과도로 개설, 공영주차장 확충 등 생활교통 개선도 성과로 제시했다.

김 후보는 “지난 4년이 교통혁신의 기반을 만드는 시간이었다면 앞으로의 4년은 시민이 체감하는 변화를 완성하는 시간이 될 것”이라며 “교통을 바꾸는 것은 시민의 시간을 되돌리고 도시의 미래를 바꾸는 일”이라고 말했다.

의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“나 빼고 다 벌었다” “지금이라도 빚투”… 포모 짓눌린 개미들
‘확진 3, 의심 5’… 크루즈 한타바이러스 접촉자 추적 총력
‘서울 중년’ 삶 만족도… 월 200 못 벌면 10점 중 5.5점
[속보] 서울고법 “한덕수, 국헌문란 목적·내란중요임무 종사 고의 인정”
2주택자, 8억 집 10년 보유 30억 매도 땐 14억9848만원 세금
광주 여고생 살해범, 우연히 두 차례 마주치자 범행
트럼프, 시진핑 대면 전 이란 협상 속도전…“방중 전 타결이 이상적”
사상 첫 7500 찍은 코스피…외인 대규모 매도에 7300선 내줘
국민일보 신문구독