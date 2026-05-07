김동근 “출퇴근 30분 단축”…의정부 교통혁신 공약 발표
GTX-C·8호선 연장·7호선 복선화 추진
버스·도로·주차·AI 신호체계 등 교통 개선
“베드타운 넘어 자족도시로”…교통혁신 강조
재선에 도전하는 김동근 국민의힘 의정부시장 후보가 철도·버스·도로·생활교통 전반을 아우르는 교통혁신 공약을 발표하며 “시민의 출퇴근 시간 30분을 돌려드리겠다”고 밝혔다.
김 후보는 7일 의정부시청 기자실에서 기자회견을 열고 ‘경기북부 교통허브, 의정부’를 민선 9기 교통 비전으로 제시하며 교통혁신 4대 전략과 22대 핵심 과제를 공개했다.
김 후보는 “교통 문제는 단순한 이동의 문제가 아니라 일자리와 도시 경쟁력의 문제”라며 “의정부를 서울에 의존하는 베드타운이 아닌 자족형 도시로 바꾸겠다”고 강조했다.
김 후보는 현재 의정부 시민 약 20만명이 대중교통을 이용하고 있으며, 시민의 28%가 서울 등 외부 지역으로 출퇴근하고 있다고 설명했다.
이어 민락·고산 신도시 개발 과정에서 광역교통망 구축이 충분히 이뤄지지 못해 시민들이 장시간 출퇴근과 상습 교통정체를 감내해왔다고 진단했다.
철도 분야 핵심 공약으로는 ▲지하철 8호선 의정부 연장 ▲GTX-C 노선 조기 개통 ▲지하철 7호선 복선화 ▲SRT 연장 추진 ▲광역환승센터 구축 ▲교외선 가능역 신설 등을 제시했다. 이를 통해 수도권 주요 거점과의 접근성을 높이고 경기북부 교통 중심도시로 도약하겠다는 구상이다.
버스 분야에서는 ▲권역별 광역버스 확대 ▲학생전용 통학버스 전면 확대 ▲의정부 순환버스 도입 ▲맞춤형 공유 통근버스 운영 ▲교통약자 이동지원 강화 등을 추진하겠다고 밝혔다. 시민 이동 편의를 높이고 출퇴근 부담을 줄이는 데 초점을 맞췄다.
도로망 확충 계획도 함께 발표했다. 김 후보는 ▲국도39호선 송추길 확장 ▲고산~민락 연결도로 추진 ▲용현산단~영석고 앞 도로 개설 ▲장암-고산-민락 수락터널 신설 ▲회룡IC 신설 등을 통해 상습 정체 구간을 해소하겠다고 설명했다.
생활밀착형 교통 개선 대책으로는 ▲공영주차장 15개소 확대 ▲공공기관 및 민간주차장 공유 확대 ▲주차문화 개선 ▲AI 기반 신호체계 개선 등을 제시했다. 시민 일상 속 교통 불편을 줄이고 효율적인 교통체계를 구축하겠다는 계획이다.
김 후보는 민선 8기 주요 교통 성과로 GTX-C 노선 착공 추진과 8호선 연장 기반 마련, 7호선 복선화 추진, 광역버스 신설 및 증차, 법조타운 경전철역 신설비 확보 등을 언급했다.
또 버스 노선 개편과 공공버스 도입, 학생전용 통학버스 운영, CRC통과도로 개설, 공영주차장 확충 등 생활교통 개선도 성과로 제시했다.
김 후보는 “지난 4년이 교통혁신의 기반을 만드는 시간이었다면 앞으로의 4년은 시민이 체감하는 변화를 완성하는 시간이 될 것”이라며 “교통을 바꾸는 것은 시민의 시간을 되돌리고 도시의 미래를 바꾸는 일”이라고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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