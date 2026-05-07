“재미도 가치도 없다” 엡스타인 유서 추정 메모 공개

미 법원, NYT 요청에 따라 공개

감방 동료가 책에서 우연히 발견

엡스타인 작성 여부는 확인 못해

제프리 엡스타인이 작성한 것으로 추정되는 메모. 미국 뉴욕남부연방지방법원·코트리스너 리캡

제프리 엡스타인의 유서로 추정되는 메모가 공개됐다. 이 메모는 엡스타인의 감방 동료가 우연히 발견한 것으로 전해졌다.

해당 문서의 봉인 해제를 법원에 청구했다.

15년 된 혐의들이 다시 떠올랐다’고 적혀 있다.

제프리 엡스타인. AP연합뉴스

건의 살인 사건 재판을 기다리는 동안 엡스타인과 같은 감방을 썼다.

법률용 메모지에서 찢어낸 종이에 쓰여 있었다고 그는 설명했다.

다양한 의혹이 제기됐다.

타타글리오네가 공격했고 자신은 자살 충동이 없었다고 말한 것으로 전해졌다.

타타글리오네는 엡스타인을 폭행한 적이 없다고 부인해왔다. 그는