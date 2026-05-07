“재미도 가치도 없다” 엡스타인 유서 추정 메모 공개
미 법원, NYT 요청에 따라 공개
감방 동료가 책에서 우연히 발견
엡스타인 작성 여부는 확인 못해
미국 고위층 성착취 스캔들 핵심 인물로 7년 전 숨진 제프리 엡스타인의 유서로 추정되는 메모가 공개됐다. 이 메모는 엡스타인의 감방 동료가 우연히 발견한 것으로 전해졌다.
뉴욕주 화이트플레인스 연방지방법원 케네스 M 카라스 판사가 6일(현지시간) 엡스타인이 쓴 것으로 알려진 유서 추정 문서를 공개했다고 뉴욕타임스(NYT)가 보도했다.
NYT는 지난달 30일 해당 문서의 봉인 해제를 법원에 청구했다. 수백만쪽의 엡스타인 관련 문서가 공개된 뒤에도 대중에 공개되지 않은 채 남아 있던 문서였다.
메모는 ‘그들은 몇 달 동안 나를 조사했다. 아무것도 찾지 못했다!!!’는 문장으로 시작한다. 아래에는 ‘그래서 15년 된 혐의들이 다시 떠올랐다’고 적혀 있다.
이 메모가 유서로 여겨지는 건 ‘작별을 고할 시간을 스스로 선택할 수 있다는 건 즐거운 일이다’라는 문구 때문이다. 이어 ‘내가 뭘 하길 바라나. 울음을 터뜨리기라도 하라는 건가!!’라고 적혀 있다.
메모는 ‘재미없다. 그럴 가치도 없다!!’는 말로 끝났다.
엡스타인의 감방 동료였던 니컬러스 타타글리오네는 그래픽노블(소설 형식의 만화) 안에서 이 유서를 발견했다고 NYT에 말했다. 그는 뉴욕주 브라이어클리프매너의 전직 경찰관으로 4건의 살인 사건 재판을 기다리는 동안 엡스타인과 같은 감방을 썼다.
엡스타인은 2019년 7월 수감 중이던 감방에서 목에 천 조각을 감은 채 의식이 없는 상태로 발견된 적이 있다. 메모는 그 후 엡스타인이 다른 감방으로 옮겨진 뒤 발견됐다고 한다.
“책을 읽으려고 펼쳤더니 거기에 있었다”고 타타글리오네는 NYT와의 전화 인터뷰에서 말했다. 메모는 노란색 법률용 메모지에서 찢어낸 종이에 쓰여 있었다고 그는 설명했다.
엡스타인은 몇 주 뒤인 8월 10일 뉴욕 메트로폴리탄 교정센터 감방에서 숨진 채 발견됐다. 뉴욕시 검시관은 자살로 판단했다. 법무부 감찰관도 타살이나 범죄 개입을 뒷받침하는 증거는 찾지 못했다고 밝혔다.
메모는 타타글리오네와 관련된 형사사건의 일부로 봉인돼 있었다. 이 문서를 공개한 카라스 판사가 그 사건을 맡고 있다.
NYT는 엡스타인이 쓴 메모가 맞는지 직접 확인하지는 못했다고 설명했다. 타타글리오네의 변호인들은 유서의 진위를 확인한 것으로 전해졌다. 어떤 방식으로 확인했는지는 설명하지 않았다고 신문은 덧붙였다.
엡스타인 사망 후 몇 년간 그의 사인을 둘러싸고 다양한 의혹이 제기됐다. 교도소 내부 보안 부실이 드러났기 때문이다.
자살 미수로 보이는 2019년 7월 사건 후 교도소 관계자들은 엡스타인에게 목에 난 붉은 자국에 대해 물었다. 엡스타인은 타타글리오네가 공격했고 자신은 자살 충동이 없었다고 말한 것으로 전해졌다. 이후 “감방 동료와 어떤 문제도 없었다”고 말을 바꿨다.
타타글리오네는 엡스타인을 폭행한 적이 없다고 부인해왔다. 그는 엡스타인이 계속 자신을 해치려 했다고 주장할 경우 이 메모가 도움이 될 것이라고 생각해 변호인들에게 넘겼다고 한다. 그는 2023년 종신형을 선고받고 복역 중이다. 그는 무죄를 주장하며 항소했다.
※우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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