‘억’ 소리 나는 삼전닉스 성과급…10명 중 7명 “과도해”
엘림넷 나우앤서베이 설문조사 결과 발표
반도체 산업 호황으로 삼성전자와 SK하이닉스 임직원에게 거액의 성과급이 지급될 것으로 예상되는 가운데 국민 10명 중 7명이 이들 회사의 성과급 규모가 과도하다고 생각한다는 설문조사 결과가 나왔다. 응답자의 절반은 고액 성과급에 대한 사회적 논의가 필요하다고 답했다.
엘림넷 나우앤서베이가 최근 전국 성인 남녀 1310명을 대상으로 설문조사를 진행해 7일 발표한 자료에 따르면, 삼성전자·SK하이닉스의 성과급 수준이 적정하다고 보는지 묻는 말에 응답자의 47.3%는 ‘매우 높다’, 27.4%는 ‘다소 높다’고 답했다. ‘적정하다’는 응답은 17.8%, ‘낮다’는 1.8%였다.
응답자의 50.2%는 고액 성과급과 관련 ‘사회적 논의가 필요하다’고 답했다. ‘정당한 보상’(26.0%)이라고 생각하거나 ‘기업 내부 문제’(19.8%)일 뿐이라고 여기는 사람보다 많게 나타난 셈이다.
세부적으로 보면 소속 기업 규모에 따라 이 문제를 바라보는 시각은 많이 엇갈렸다.
대기업 재직자의 경우 ‘정당한 보상’이라고 여기는 비율(34.2%)은 평균(26.0%)보다 높게 나타났다.
하지만 자영업자나 중소기업 종사자의 절반 이상은 고액 성과급에 대한 사회적 논의가 필요하다고 여기고 있었다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
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