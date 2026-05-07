충남소방, 6.3 지방선거 투·개표소 화재 대비 점검
충남소방본부는 제9회 전국동시지방선거 투·개표소와 선거관리위원회 청사 등 994곳을 대상으로 화재 안전조사를 추진한다고 7일 밝혔다.
조사 대상은 선거관리위원회 17곳, 투표소 751곳, 개표소 16곳, 사전투표소 210곳이다. 주요 점검 사항은 소방시설 정상 작동 여부, 비상구와 피난통로 확보 상태, 장애물 적치 여부 등이다.
도 소방본부는 선거 관계자를 대상으로 안전 교육을 진행하고, 소방시설 불량 사항에 대해 선거 전까지 보완이 완료됐는지 점검할 방침이다.
박노광 도 소방본부 예방안전과장은 “이번 선거가 안전하고 질서 있게 진행될 수 있도록 모든 선거 장소에 대해 철저히 화재 안전조사를 할 것”이라고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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