충남소방, 6.3 지방선거 투·개표소 화재 대비 점검

충남도청사. 충남도 제공

조사 대상은 선거관리위원회 17곳, 투표소 751곳, 개표소 16곳, 사전투표소 210곳이다.

주요 점검 사항은 소방시설 정상 작동 여부, 비상구와 피난통로 확보 상태, 장애물 적치 여부 등이다.