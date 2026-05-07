인천시, 중대시민재해 원천 차단 나서…의무사항 점검
인천시가 시민 안전을 위협하는 중대시민재해를 원천 차단하기 위해 전방위적 점검에 나선다. 법적 요건을 맞추는 수준의 형식적 점검에서 벗어나 실제 현장에서 안전 시스템이 작동하는지 철저히 검증하겠다는 의지가 담겼다.
인천시는 오는 11일부터 관리 중인 공중이용시설 및 원료제조물 320곳을 대상으로 ‘상반기 중대시민재해 의무이행사항 점검’을 한다고 7일 밝혔다.
이번 점검의 핵심은 실효성이다. 시는 경영책임자가 반기 1회 이상 이행 상태를 직접 확인해야 하는 ‘중대재해처벌법’상 의무사항을 점검 과정에서 엄격히 적용할 예정이다. 특히 안전 인력 및 예산의 적정 집행, 유해·위험요인 개선 현황, 업무처리절차 마련 여부 등을 현장에서 면밀히 살필 계획이다.
시는 또 서류 위주 점검의 한계를 극복하기 위해 민간 전문가와 함께 시설 현장을 직접 방문해 점검을 진행하고 법령에 따른 관리 조치가 실제 작동하는지 등을 검증한다.
점검에서 적발된 단순 미흡 사항은 현장에서 즉시 보완하도록 조치한다. 안전보건체계 구축에 어려움을 겪는 시설에 대해서는 전문가가 직접 찾아가는 행정 컨설팅을 제공한다. 지원과 역량 강화를 통해 인천 전체의 시민재해 예방 및 대응력을 높이겠다는 포석이 깔려 있다.
홍준호 시 시민안전본부장은 “공중이용시설 이용 과정에서 안전사고를 사전에 차단하는 것이 핵심이고 철저한 점검과 개선을 통해 안전보건관리체계를 강화하겠다”며 “앞으로도 민간 전문가가 참여하는 현장 점검과 행정 컨설팅을 통해 시민의 생명과 안전을 최우선으로 하는 안전한 인천을 만들어 나가겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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