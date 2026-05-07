방미 산업장관 “첫 대미 투자 6월 이후…관세는 15% 미만 노력”
미국을 방문한 김정관 산업통상부 장관은 6일(현지시간) 한·미 무역 합의에 따른 한국의 첫 대미 투자 발표 시기가 다음 달 이후가 될 것이라고 밝혔다. 김 장관은 이번 방미 동안 ‘카운터파트’인 하워드 러트닉 상무장관 등을 면담해 한국의 투자 방향을 논의할 예정이다.
김 장관은 이날 워싱턴 DC 인근 덜레스 국제공항에서 기자들과 만나 1호 대미 투자 발표 시기에 대한 질문에 “구체적인 프로젝트 같은 경우 법(대미투자특별법)이 6월 이후 시행되기 때문에 법 시행 이후 그런 것에 관해 이야기할 수 있을 것”이라고 답했다. 대미투자특별법에 따라 3500억 달러 대미투자 약속 이행을 주관하는 한미전략투자공사는 다음 달 설립 절차를 마무리하고 본격 가동된다.
김 장관은 이어 대미투자 프로젝트로 루이지애나주 액화천연가스(LNG) 수출 터미널 건설 사업이 거론되는 것에 대해서는 “루이지애나 프로젝트가 있었던 것은 사실인데 현재 그게 1호 프로젝트가 될 수 있을지 없을지는 말할 수 있는 단계는 아니라고 생각한다”고 말했다. 김 장관은 이번 방미 기간 러트닉 장관을 만나 루이지애나 LNG 인프라 사업과 다른 투자 프로젝트에 대해서도 논의할 것으로 보인다.
김 장관은 일본보다 대미 투자 이행이 늦어지는 것 아니냐는 질문에는 “실무진 간에 긴밀히 협의 중이어서 투자가 지연되고 있다고 생각하지는 않는다”며 “우리가 시작 자체가 일본보다 늦은 부분이 있다”고 말했다.
김 장관은 미 무역대표부(USTR)가 한국과 일본 등을 상대로 진행 중인 무역법 301조 조사와 관련해선 “(위법 판결이 내려진 상호관세) 15%를 다시 복원하는 것으로 이해한다”며 “그 범위 내에 있도록 최대한 노력하겠다”고 밝혔다. 그는 301조 조사와 관련해 “적절히 얘기할 기회가 있을 수 있다”고 예상했다.
김 장관은 전날 캐나다 오타와를 방문해 잠수함 사업 수주 논의를 진행한 뒤 워싱턴으로 이동했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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