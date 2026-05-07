고양시, 야외도서관·배리어프리 확대…“공공도서관 혁신”
경기 고양시가 야외 독서문화 확산과 배리어프리 인프라 구축을 통해 누구나 이용할 수 있는 공공도서관 조성에 나선다.
고양시는 오는 9일 일산동구 강촌공원 책쉼터 일대에서 야외도서관 ‘책, 밖으로’를 운영하고, 시립·스마트도서관 내 배리어프리 기기 확충 사업도 5월 안에 마무리할 계획이라고 7일 밝혔다.
시는 시민 누구나 자유롭게 독서와 문화활동을 즐길 수 있도록 도서관 공간과 서비스를 확대해 나간다는 방침이다.
야외도서관 ‘책, 밖으로’는 9일 오후 1시부터 5시까지 강촌공원 책쉼터 앞에서 진행된다. 지난해 처음 운영돼 시민 호응을 얻은 데 이어 올해는 봄과 가을 연 2회로 확대 운영된다.
공원 곳곳에는 빈백과 그늘막 텐트, 캠핑 의자 등이 마련되며 다양한 주제의 추천 도서도 전시돼 시민들이 자연 속에서 독서와 휴식을 함께 즐길 수 있도록 했다.
가족 단위 방문객을 위한 체험 프로그램도 운영된다. 어린이들이 꽃을 주제로 한 그림책을 읽고 편지를 꾸미는 ‘마음을 전하는 편지집’을 비롯해 독서 보드게임, 종이 캠핑카 꾸미기, 책 표지 퍼즐 맞추기 등이 마련된다. 즉석사진 촬영 이벤트도 함께 진행해 시민들에게 특별한 추억을 제공할 예정이다.
시는 지식정보 취약계층의 독서 접근성을 높이기 위한 무장애 도서관 환경 조성에도 속도를 내고 있다. 현재 18개 시립도서관과 10개 스마트도서관을 대상으로 자가대출반납기 등 총 98대 규모의 기기 교체·보완 사업을 추진 중이다.
우선 노후 자가대출반납기와 열람실 좌석 발급기 등 45대를 최신형 배리어프리 기기로 교체한다. 새 기기에는 휠체어 이용자를 위한 화면 높이 조절 기능과 시각장애인·저시력자를 위한 음성 안내 및 점자 패드, 도움 요청 호출벨, 6개 이상 언어 지원 기능 등이 적용된다.
이와 함께 스마트도서관과 내구연한이 남은 기존 기기 50여대에는 점자 안내와 호출 스위치 등 보조 장치를 추가 설치해 기능을 보완할 예정이다. 시는 기존 자원을 효율적으로 활용하면서 단계적인 교체를 통해 도서관 접근성을 지속적으로 높여나갈 계획이다.
이동환 고양시장은 “도서관은 누구나 자유롭게 독서와 문화활동을 즐길 수 있는 열린 공간”이라며 “앞으로도 도서관 문턱을 낮추고 지역 주민과 함께하는 거점 역할을 충실히 수행하길 기대한다”고 말했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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