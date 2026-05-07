화천 전국카누대회 개막…수상 스포츠 시즌 돌입
제25회 화천 파로호배 전국카누경기대회가 8일부터 10일까지 사흘간 북한강 화천호 카누 경기장에서 개최된다.
‘물의 나라’로 불리는 화천지역에서 올해 처음 열리는 전국 단위 수상 스포츠 대회다.
7일에는 2026년 카누 스프린트 청소년 대표 선발전이 같은 장소에서 치러진다.
화천 파로호배 전국카누경기대회에는 중등부, 고등부, 대학 일반부 83개팀, 500여 명의 선수단이 대거 출전할 예정이다.
카누 종목 특성상 대회 개막일 이전부터 사전 훈련을 위해 각지에서 찾아온 선수단이 화천군에 속속 캠프를 차렸다.
덕분에 지역 상경기도 활기를 띠며 스포츠 마케팅 효과를 누리는 중이다.
군은 총 나흘간의 대회를 위해 응급 의료체계를 갖추는 동시에 선수단 편의시설, 대회 시설물 설치와 관리 등 손님맞이 준비에 정성을 쏟고 있다.
화천은 훈련장소인 북한강과 읍내가 도보로 5분 거리에 지나지 않아 선수단의 동선이 짧고 숙소와 식당 이용이 쉬워 최적의 수상 종목 전지훈련 장소로 꼽히는 곳이다.
최문순 화천군수는 7일 “사계절 화천을 찾는 훈련단을 적극적으로 유치해 지역경제 기여도를 높이고 수상종목의 중심지라는 이미지를 강화해 나가고 있다”며 “화천을 찾은 선수단이 최고의 기량을 발휘할 수 있도록 지원하겠다”고 했다.
화천=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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