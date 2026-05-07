트럼프, 시진핑 대면 전 이란 협상 속도전…“방중 전 타결이 이상적”
도널드 트럼프 미국 대통령은 6일(현지시간) 이란과의 종전 협상이 잘 진행되고 있다며 14~15일로 예정된 중국 방문 이전 타결 가능성을 시사했다. 트럼프 대통령이 종전 협상 속도전에 나선 것은 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담에서 주도권을 잡기 위해선 이란 전쟁이 우선 해결돼야 한다는 판단 때문이라는 분석도 나온다.
트럼프는 이날 미국 공영방송 PBS와 전화 인터뷰에서 베이징 방문 전에 협상이 타결될 수 있느냐는 질문에 “가능하다”며 “그것이 이상적일 것이다. 꼭 그래야만 하는 건 아니지만 그렇게 되면 이상적일 것”이라고 말했다. 이어 중국 은행들이 이란산 원유를 구매하는 것까지 제재 대상으로 삼을 것이냐는 질문에도 “우리가 이번 합의를 이루게 된다면 이란에 대한 제재 등을 완화하게 될 것이다. 그러면 그런 문제를 걱정할 필요도 없어질 것”이라고 했다. 트럼프는 이날 폭스뉴스 앵커 브렛 바이어의 통화에서도 합의 타결까지 약 일주일을 생각하고 있다고 밝혔다고 바이어는 전했다. 바이어는 “트럼프 대통령은 신중한 낙관론을 보였다”며 “구체적인 일정을 물어봤을 때, 트럼프 대통령은 모든 절차를 마무리하는 데 일주일 정도를 예상했다”고 말했다.
트럼프가 방중 전에 협상 타결을 서두르는 이유는 시 주석과의 회담에서 이란 문제가 최우선이 될 경우 협상력이 떨어지기 때문이라는 분석이 나왔다. 대니얼 샤피로 전 미국 국방부 중동 담당 차관보는 이날 월스트리트저널에 “트럼프는 다음 주 베이징 방문 전에 전쟁을 끝내야 할 매우 큰 동기가 있다”며 “전쟁이 계속된다면 그는 이란이 자신의 조건을 받아들이도록 시 주석의 도움을 구하는 입장으로 베이징에 가게 된다”고 지적했다.
그는 이어 “전쟁이 계속되면 인도·태평양 지역에서 중국에 대한 미국의 억지력도 약화된다. 또 미국은 불안정을 초래하는 세력이고 중국은 책임감 있는 어른 같은 존재라는 시진핑의 프레임을 강화하게 된다”며 “전쟁이 끝나면 트럼프는 자신이 가장 관심을 두는 경제 협상에 집중할 수 있다. 이란도 이런 역학 관계를 이해하고 있기 때문에 이는 아주 제한적인 수준의 합의를 이끌어낼 수 있는 지렛대가 된다”고 덧붙였다.
아바스 아라그치 이란 외무장관은 전날 베이징에서 왕이 중국 외교부장과 만나 이란 전쟁 상황을 논의했다. 중국은 포괄적 휴전과 호르무즈 해협 항행의 자유를 촉구했다. 파이낸셜타임스는 이날 “이번 (이란·중국) 회담은 시 주석이 트럼프 대통령과의 회담에서 이란에 대한 중국의 영향력을 지렛대로 삼으려 할 것이라는 추측이 나온 가운데 열렸다”며 “중동 전쟁은 중국에 평화 중재자 역할을 수행하고 동북아시아를 넘어선 지역에서도 영향력을 행사할 수 있는 능력을 보여줄 기회가 되고 있다”고 전했다.
트럼프는 PBS인터뷰에서 이란과의 합의가 임박했다고 낙관하느냐는 질문에 “그렇다고 생각한다”며 “합의에 도달할 가능성이 매우 크다고 본다”고 말했다. 다만 “이전에도 그들과 협상할 때 그런 느낌이 든 적이 있어서 어떻게 될지 지켜봐야 한다”고 덧붙였다. 그는 이란의 고농축 우라늄 비축분을 아마(perhaps) 미국으로 반출하게 되느냐는 질문에 “‘아마도’가 아니다. 미국으로 보내게 된다”고 확언했다. 그러면서 이란이 지하 핵 시설을 가동하지 않는 것도 협상에 포함되느냐는 질의에도 “그들은 오랫동안 선의의 표시로 시설을 가동하지 않을 것이다. 우리는 거기에 다가가고 있다”고 답했다.
트럼프는 이란이 핵무기 개발 중단에도 동의했다고 주장했다. 트럼프는 이날 백악관 행사에서 기자들과 만나 “이란은 핵무기를 가져선 안 되고 가지지 않을 것”이라며 “그들도 다른 여러 사항과 함께 이 점에 동의했다”고 밝혔다. 트럼프는 이란과의 협상에 ‘데드라인(마감시한)’이 있느냐는 질문에는 “데드라인은 없다”고 말했다.
악시오스 등 미국 언론에 따르면 미국과 이란은 전쟁 종식을 위한 1페이지 분량의 양해각서(MOU) 체결을 논의 중이다. 이란의 핵농축 일시 중단과 미국의 이란 제재 해제, 이란의 호르무즈 해협에 대한 이란과 미국의 상호 봉쇄 단계적 해제 등 14개 조항이 담길 것으로 알려졌다.
트럼프의 긍정적 전망과는 달리 이란에서는 아직 소극적인 반응이 나온다. 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 이란 반관영 ISNA 통신 인터뷰에서 “이란은 미국의 계획과 제안을 여전히 검토 중이며 이란의 입장을 종합한 후 파키스탄 측에 전달할 것”이라고 말했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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