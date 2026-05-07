부산시, 베트남 껀터와 협약…동남아 진출 교두보 확보
스마트시티·물류 등 협력 확대
메콩델타 핵심 도시와 연결
기업 네트워킹 등 후속 협력 추진
부산시가 베트남 껀터시와 경제협력 체계를 구축하며 동남아 시장 진출 교두보 확보에 나섰다.
부산시는 7일 시청에서 껀터시와 경제협력 업무협약을 체결하고 아세안 시장 진출 기반 확대에 나선다고 밝혔다.
이번 협약은 글로벌 사우스 시장 성장과 공급망 재편 흐름에 대응하기 위한 것으로, 부산기업의 동남아 진출 지원에 초점이 맞춰졌다.
양 도시는 스마트시티와 디지털 전환 등 첨단산업을 비롯해 무역·투자, 물류, 관광, 환경 분야까지 협력을 확대하기로 했다.
특히 껀터시는 베트남 남부 메콩델타 중심 도시로 농수산과 제조업 기반을 갖춘 성장 거점이다. 부산시는 이 지역을 아세안 시장 진출을 위한 전략적 교두보로 활용할 계획이다.
협약 기간 껀터시 대표단은 부산항만공사 방문과 교통정보서비스센터 견학 등을 통해 부산의 산업·물류·스마트시티 기반 시설을 확인한다. 이어 8일에는 부산기업과의 비즈니스 네트워킹을 통해 투자·무역 협력 가능성을 모색할 예정이다.
부산시는 이번 협약을 계기로 지역 기업의 해외 진출 지원을 강화하고 공급망 다변화에 대응한다는 방침이다.
성희엽 시 미래혁신부시장은 “글로벌 사우스 시장 성장과 공급망 재편 흐름에 대응해 아세안과의 협력을 강화하고, 지역 기업의 해외 진출을 적극 지원하겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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