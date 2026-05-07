위챗으로 비아그라·다이어트약 불법 판매한 50대 적발
무자격으로 5년간 의약품 불법 판매
중국 모바일 메신저 ‘위챗(WeChat)’을 통해 5년 넘게 전문의약품을 불법 유통한 50대 여성이 경찰에 붙잡혔다.
제주도 자치경찰단은 약국 개설 자격 없이 온라인 상에서 전문의약품 등을 불법 유통한 A씨(50대)를 약사법 위반 혐의로 검거해 불구속 송치했다고 7일 밝혔다.ㅣ
A씨는 서귀포시에서 식품점을 운영하면서 2020년 11월부터 지난 4월까지 5년 넘게 비아그라·다이어트 약 등 전문·일반 의약품 1140개를 판매한 혐의를 받는다.
국내외 거주 중국인을 비롯한 불특정 다수를 상대로 대면 거래와 택배를 통해 의약품을 판매해 왔다. 이를 통해 약 521만원의 부당 이득을 챙겼다.
A씨는 중국 출신으로 한국 국적을 취득한 귀화인으로 파악됐다.
압수수색 과정에서 발기부전치료제 247정, 감기약 40병, 다이어트약 718포 등 다량의 전문·일반 의약품이 발견돼 전량 압수됐다.
국립과학수사연구원 감정 결과 상당수가 의사 처방이 필요한 전문의약품으로 확인됐다. 전문의약품은 일반의약품보다 오남용 위험이 크고, 용법·용량에 각별한 주의가 필요하다.
이번 사건은 지난 2월 초 제주시내 원산지 위반 단속 과정에서 ‘중국 메신저로 의약품이 불법 거래되고 있다’는 첩보를 입수해 조사를 시작했다.
자치경찰은 잠복 수사를 거쳐 피의자를 특정했으며, 도주 및 증거인멸 우려가 높다고 판단해 체포·압수수색 영장을 발부받아 집행했다.
형청도 자치경찰단 수사과장은 “SNS를 통해 유통되는 무자격 의약품은 성분이 불분명해 생명에 위협을 줄 수 있다”며 “의약품 불법 거래를 지속적으로 모니터링하겠다”고 말했다.
한편 자치경찰단은 4월 보건의 날을 맞아 보건범죄 근절 특별단속을 벌이고 있으며 현재까지 8건을 적발, 피의자를 입건해 수사를 이어가고 있다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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