속초시, 이웃이 이웃 살피는 복지 안전망 강화
강원도 속초시가 이웃이 이웃을 살피는 복지 안전망 강화에 나섰다.
시는 복지 사각지대 해소와 시민 참여형 복지정책 강화를 위해 ‘우리동네 돌봄가게 원스톱 서비스’를 확대 운영하고, 이와 연계한 ‘위기가구 신고 포상제’를 추진한다.
우리동네 돌봄가게 원스톱 서비스는 시민 생활과 밀접한 미용실, 슈퍼마켓, 음식점 등 동네 가게를 복지 거점으로 활용해 위기가구를 조기에 발견하고, 필요한 복지·돌봄·건강·생활 지원을 신속하게 연계하는 생활밀착형 복지서비스다.
위기가구 발견부터 상담, 서비스 연계, 긴급 지원까지 한 번에 이어질 수 있도록 운영하는 것이 핵심이다. 돌봄가게 업주가 판단해 긴급한 도움이 필요한 경우에는 생필품과 음식 등 필요한 물품을 우선 제공하고 이후 시에서 정산하는 방식으로 운영된다. 1회 최대 3만원, 연 최대 5회까지 지원한다.
현재 돌봄가게는 239개소가 운영되고 있다. 시는 참여 업소 확대를 위해 인증 스티커 부착, 홍보 지원 등 다양한 인센티브를 제공한다.
‘위기가구 신고 포상제’는 시민 누구나 참여할 수 있다. 실직, 질병, 사고 등으로 생계에 어려움을 겪는 가구를 발견해 신고하고, 해당 가구가 기초생활보장 수급자로 선정되면 신고자에게 1건당 5만원 상당의 속초사랑상품권을 지급한다.
시는 두 사업을 연계해 위기가구를 발견하고, 신고하며, 즉시 지원하는 원스톱 복지체계를 구축할 계획이다. 시민의 관심으로 위기가구를 발굴하고 돌봄가게를 통해 필요한 지원이 빠르게 이뤄지도록 해 복지 사각지대를 촘촘히 메워 나갈 방침이다.
우리동네 돌봄가게 사업 참여와 위기가구 신고 포상제 문의는 시 복지정책과로 하면 된다.
시 관계자는 6일 “우리동네 돌봄가게 원스톱 서비스와 위기가구 신고 포상제를 연계 운영해 발견부터 지원까지 자연스럽게 이어지는 복지 안전망을 만들겠다”고 말했다.
속초=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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