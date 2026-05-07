“마음도 돌봐야 성장한다”… 한강서 열린 청소년 치유 축제
여의도 물빛무대서 ‘2026 서울청소년 마음건강 페스타’ 성황
상담·체험·공연 어우러진 참여형 프로그램에 청소년·가족 큰 호응
청소년들의 마음건강 증진과 정서 회복을 위한 ‘2026 서울청소년 마음건강 페스타’가 지난 3일 서울 여의도한강공원 물빛무대 일원에서 성황리에 열렸다.
서울시 후원으로 한국어린이청소년문화원이 주최한 이번 행사는 청소년과 시민 누구나 자유롭게 참여할 수 있는 열린 축제 형식으로 진행됐다. 전문 상담과 체험 프로그램, 힐링 공연, 경연대회 등을 통해 청소년 마음건강의 중요성을 자연스럽게 알리는 데 초점이 맞춰졌다.
행사 당일 오전에는 다소 궂은 날씨가 이어졌지만 사전 예약 프로그램에 참여하려는 청소년과 가족 단위 시민들의 발길은 꾸준히 이어졌다. 물빛무대와 체험부스를 중심으로 다양한 프로그램이 운영되며 현장 분위기를 달궜다.
이번 행사는 단순한 체험 활동을 넘어 청소년들이 자신의 감정을 인식하고 건강하게 스트레스를 해소할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다. 현장에서는 감정 드로잉과 음악·미술 치유 프로그램, 컬러링 아트 테라피, 힐링 아로마 테라피, 퍼스널 컬러 체험, 맞춤형 식습관 상담 등 다양한 프로그램이 운영돼 큰 호응을 얻었다.
특히 사전 예약으로 진행된 힐링 요가 프로그램은 높은 관심을 모았다. 참가자들은 한강을 배경으로 한 야외 공간에서 호흡과 명상을 중심으로 한 요가를 체험하며 긴장을 완화하고 정서적 안정을 찾는 시간을 가졌다. 행사에 참여한 한 여중생은 “평소 쉽게 접하기 어려운 전문 심리상담과 이색적인 힐링 체험 프로그램이 인상 깊었다”고 말했다.
이날 행사에는 서울시청소년상담복지센터와 서울시학교밖청소년지원센터, 서울시약사회, 시립노원아이존센터, 용산경찰서, 양천경찰서, 고려대학교 등 다양한 기관도 함께했다. 각 기관은 청소년 눈높이에 맞춘 상담과 체험 프로그램을 운영하며 의미를 더했다.
서울시약사회는 불법 마약 예방 캠페인과 약사 직업 체험 프로그램을 진행했고, 시립노원아이존센터는 디지털 미디어 과의존 예방 체험 프로그램을 선보였다. 경찰서는 학교폭력·범죄 예방 체험과 위기 신호 인식 캠페인 등을 운영하며 청소년 안전 의식을 높이는 데 힘을 보탰다.
물빛무대에서는 청소년 고민과 진로, 스트레스 문제를 주제로 한 토크콘서트도 이어졌다. 청소년들은 부모와 함께 무대에 올라 평소 쉽게 꺼내지 못했던 고민을 나누며 공감과 위로의 시간을 가졌다.
행사의 분위기를 최고조로 끌어올린 것은 방송인 하하의 힐링 공연이었다. 약 1시간 동안 이어진 공연에서 하하는 관람객들과 적극적으로 호흡하며 현장을 뜨겁게 달궜다. 이어 열린 청소년 댄스·보컬 경연대회에서는 전국에서 참가한 10개 팀이 무대에 올라 끼와 재능을 선보이며 큰 박수를 받았다.
행사장 내 상담부스에서는 전문 상담사들이 청소년들의 스트레스와 정서 상태를 점검하고 필요할 경우 전문기관 연계 상담도 안내했다. 체험 프로그램과 상담을 자연스럽게 연결해 청소년들이 부담 없이 참여할 수 있도록 한 점도 좋은 평가를 받았다.
주최 측은 “청소년 마음건강 문제를 보다 친숙하고 일상적인 방식으로 접근할 수 있도록 기획했다”며 “체험과 상담, 공연을 결합한 통합형 축제가 청소년과 시민들의 공감을 이끌어냈다”고 밝혔다.
이은철 기자 dldms8781@kmib.co.kr
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