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순천서 주차 차량에 불 지른 50대 검거

입력:2026-05-07 09:08
수정:2026-05-07 09:15
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국민일보DB

전남 순천에서 도로변에 주차된 차량에 고의로 불을 지른 50대가 경찰에 체포됐다.

순천경찰서는 일반건조물방화 혐의로 A씨(50대)를 체포해 조사하고 있다고 7일 밝혔다.

A씨는 이날 오전 3시34분쯤 순천시 조례동 한 상가 앞 도로에 주차된 B씨(50)의 승용차 뒷유리창을 돌로 깬 뒤 불이 붙은 종이상자를 차량 내부로 던져 불을 낸 혐의를 받는다.


불은 신고를 받고 출동한 소방당국에 의해 약 10분 만에 진화됐다. 이 화재로 차량 일부가 탔으며 소방당국 추산 390여만원의 재산 피해가 발생했다. 인명 피해는 없었다.

경찰은 주변 상가 등에 설치된 CCTV 분석 등을 통해 용의자를 특정한 뒤 현장 인근에서 A씨를 검거한 것으로 전해졌다.

경찰은 A씨를 상대로 정확한 사건 경위를 조사한 뒤 신병 처리 여부를 결정할 방침이다.


순천=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr

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