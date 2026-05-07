코스피 7000 전부터 시작된 머니무브…한은 “과도한 증시 빚투 우려”
코스피가 7000선을 넘어서는 상황에서 시중자금의 흐름에도 변화가 나타나고 있다. 은행 정기예금에 묶여 있던 돈은 빠져나가고, 주식형펀드에는 신규 자금이 들어오는 모습이다. 증시 활황이 단순한 주가 상승을 넘어 가계의 자금 배분 변화로 이어지고 있다는 분석이 나온다.
7일 한국은행에 따르면 지난 3월 은행 정기예금은 전월보다 4조4000억원 감소했다. 같은 기간 주식형펀드에는 평가액 변동을 제외한 신규자금 9조6000억원이 유입됐다. 코스피가 7000선을 넘어서기 전부터 예금에 머물던 자금이 증시로 이동하는 ‘머니무브’가 시작된 셈이다.
한은은 정기예금 감소 배경으로 주식투자 등을 위한 가계자금 유출을 지목했다. 지난 2월 정기예금은 10조7000억원 증가했지만, 한 달 만에 감소세로 돌아섰다. 예금금리 매력이 낮아진 상황에서 증시 상승 기대가 커지자 은행권에 머물던 대기성 자금 일부가 투자시장으로 옮겨간 것으로 풀이된다.
주식시장으로 향하는 돈은 반대로 늘었다. 지난 3월 자산운용사의 주식형펀드는 순자산총액 기준으로 18조8000억원 감소했다. 겉으로 보면 주식형펀드에서 돈이 빠져나간 것처럼 보이지만, 이는 주가 하락에 따른 평가액 감소 영향이 컸다. 평가액 변동을 제외하면 신규자금은 9조6000억원 유입됐다. 증시 변동성이 커진 상황에서도 투자자금은 주식형펀드로 계속 들어온 것이다.
대출 쪽에서도 증시 관련 흐름이 포착됐다. 3월 은행 가계대출은 전월 4000억원 감소에서 5000억원 증가로 돌아섰다. 특히 신용대출 등이 포함된 기타대출은 2월 7000억원 감소에서 3월 5000억원 증가로 전환했다. 한은은 기타대출 증가 배경에 대해 “분기말 부실채권 매·상각에도 주식투자 확대 등으로 신용대출을 중심으로 증가 전환했다”고 설명했다.
결국 코스피가 7000선을 넘어서기 전부터 예금에 머물던 자금이 주식시장으로 이동하고, 일부는 대출을 동반한 투자 수요로 이어지는 조짐이 나타난 셈이다.
금융권에서는 이를 두고 머니무브가 본격화하는 신호로 해석한다. 국내 가계자금은 그동안 부동산과 예금에 쏠려 있었다. 하지만 주가 상승 기대가 커지고 예금금리 매력이 낮아지면 대기성 자금은 더 높은 수익률을 찾아 위험자산으로 이동할 가능성이 커진다. 코스피 7000 돌파는 이런 흐름에 속도를 붙일 수 있다.
증시 활성화 측면에서는 긍정적인 변화다. 예금에 머물던 자금이 자본시장으로 이동하면 주식시장 유동성이 풍부해지고 기업의 자금조달 여건도 개선될 수 있다. 그동안 국내 증시의 고질적 문제로 지적돼온 낮은 투자 매력과 부동산 쏠림 현상이 완화될 수 있다는 기대도 나온다.
다만 단기 수익을 노린 자금 쏠림과 레버리지 확대는 위험 요인이다. 한은은 지난 3월 공개한 금융안정상황 보고서에서 “주식시장으로 단기수익을 목적으로 하는 자금 쏠림이 발생하면 시장 변동성이 확대될 수 있다”며 “증권사가 자금조달의 상당 부분을 단기시장성 차입에 의존하는 점을 감안하면 향후 대내외 충격 발생시 증권사의 유동성 리스크가 증대될 우려가 있다”고 설명했다.
이어 “최근 신용융자 잔액이 30조원을 상회하는 등 개인투자자의 레버리지 활용이 확대된 상황에서는 과도한 위험추구가 누적되지 않도록 관리하는 것이 중요하다”고 부연했다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
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