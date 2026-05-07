코스피 7000 전부터 시작된 머니무브…한은 “과도한 증시 빚투 우려”

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결국 코스피가 7000선을 넘어서기 전부터 예금에 머물던 자금이 주식시장으로 이동하고, 일부는 대출을 동반한 투자 수요로 이어지는 조짐이 나타난 셈이다.

신현송 한국은행 총재. 연합뉴스