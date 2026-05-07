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경기대, ACE STUDIO와 AI 음악 인재 양성 MOU 체결

입력:2026-05-07 08:58
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경기대학교(총장 이윤규)가 글로벌 AI 뮤직 스튜디오인 ‘ACE STUDIO’와 업무협약(MOU)을 체결하고 AI 음악 교육 혁신과 글로벌 인재 양성에 나선다고 6일 밝혔다. (사진=경기대)

경기대학교가 글로벌 AI 뮤직 스튜디오인 ‘ACE STUDIO’와 업무협약을 맺고 AI 음악 교육 혁신에 나선다.
이번 협약으로 경기대 실용음악학과는 국내 최초 ‘ACE STUDIO 공식 인증 교육 파트너’가 됐다. 양측은 전용 라이선스 및 혜택 지원, AI 보컬 모델 성능 테스트 협력, ‘Certified AI Vocal Director’ 자격 인증 도입 등을 추진한다.
학생들은 기술 소비를 넘어 AI 모델 고도화에 직접 참여하며, 국내 최초 도입되는 AI 보컬 디렉터 인증을 통해 미래 음악 시장을 선점할 기회를 얻는다. 이인호 학과장은 "기술 기여와 전문 디렉터 인증을 통해 AI 음악 산업의 리더를 육성하겠다"라고 밝혔다. 경기대는 이번 학기부터 관련 기술을 커리큘럼에 전면 도입해 글로벌 AI 음악 교육의 표준을 구축할 방침이다.

이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr

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