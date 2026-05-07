성남시, 전통시장 ‘AI 짐꾼 로봇’ 실증 추진…전국 최초
경기도 성남시는 인공지능(AI) 기술을 활용해 ‘전통시장 내 교통약자를 위한 AI 기반 AI 짐꾼 로봇 서비스 및 증강현실(AR) 네비게이션 실증’ 사업을 추진한다고 7일 밝혔다.
경기도가 주관한 ‘2026년 경기도 AI 챌린지 프로그램’ 공모에 최종 선정돼 도비 2억5000만원을 확보한 데 따른 것이다.
성남시가 전국 최초로 추진하는 이번 사업은 어르신과 장애인 등 교통약자의 전통시장 이동 편의를 높이기 위한 것으로, 상설시장인 성남모란전통시장을 실증 무대로 추진된다.
사업의 핵심은 ‘AI 짐꾼 로봇’이다. 시장 입구에서 정보무늬(QR코드)를 스캔하면 로봇이 이용자를 따라다니며 최대 20kg의 짐을 대신 운반한다.
네이버 아크아이(ARC-Eye) 기술을 적용한 ‘AI 기반 증강현실(AR) 네비게이션’ 서비스도 운영된다. 위성항법장치(GPS) 없이도 복잡한 시장 골목과 점포 위치를 오차 범위 ±30cm 이내로 안내할 수 있는 것이 특징이다.
시는 오는 8월부터 10월까지 AI 짐꾼 로봇 현장 배치와 실증 운영을 집중 추진할 계획이다.
시는 이번 사업을 통해 복잡한 전통시장 환경에서 축적되는 실증 데이터를 확보하고, 향후 공공 분야 피지컬 인공지능(Physical AI) 기술의 안전 기준과 경쟁력 확보 기반으로 활용한다는 방침이다.
나아가 시는 향후 AI 짐꾼 로봇에 할인 상품과 특가 정보 연동 기능 등을 추가해 전통시장 자생력 강화 모델로 발전시켜 나갈 계획이다.
성남모란전통시장은 복잡한 동선과 좁은 통로, 위성항법장치(GPS) 신호 차단 환경이 동시에 존재하는 공간으로, 자율주행 로봇 실증의 최고 난도 환경으로 평가된다.
사업 아이디어를 기획한 김규승 AI반도체과 주무관은 “가장 최신의 기술로 가장 오래된 불편을 해결하는 것이 성남시가 추구하는 ‘사람 곁의 AI’”이라며 “교통약자의 이동 편의를 높이고 첨단기술과 전통시장이 상생하는 전국 표준 모델을 만들어가겠다”고 말했다.
성남=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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