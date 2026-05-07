트럼프 “이란 핵무기 보유 안 돼…이란도 동의”

도널드 트럼프 미국 대통령이 6일(현지시간) 백악관 행사에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이제 우리는 얻어야 할 것을 얻어야 한다”며 “그렇지 않으면 훨씬 더 강한 조치를 해야 할 것”이라고 했다. 합의 불발 시 군사 작전 재개를 시사한 것이다.

이란의 핵농축 일시 중단과 미국의 이란 제재 해제, 이란의 호르무즈 해협에 대한 이란과 미국의 상호 봉쇄 단계적 해제 등 14개 조항이 담길 것으로 알려졌다.