‘확진 3, 의심 5’… 크루즈 한타바이러스 접촉자 추적 총력

한타바이러스 집단 감염으로 3명이 사망하면서 감염 경로와 추가 확산 여부에 전 세계 이목이 쏠리고 있다. 보건

미국 질병통제예방센터(CDC) 제공 사진. 한타바이러스 감염이 의심되는 환자에게서 채취한 림프절 표본을 현미경으로 촬영한 것. AFP연합

6일(현지시간) 드론으로 촬영한 크루즈선 MV 혼디우스호의 모습. 로이터연합

6일(현지시간) 한타바이러스 감염이 의심되는 환자(오른쪽에서 두번째)가 네덜란드 암스테르담 스히폴 공항으로 이송된 뒤 앰뷸런스로 옮겨타고 있다. AP연합

한타바이러스 환자들을 태운 항공기가 6일(현지시간) 스페인 잉헤니오의 그란 카나리아 공항에 비상 착륙하자 의료진들이 그 모습을 지켜보고 있다. 로이터연합