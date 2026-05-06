에어부산, 국제선 특가 판매
지역별 나눠 2차례 진행
7월 31일까지 탑승 가능
번들 할인 쿠폰 제공
에어부산이 국제선 특가 항공권 프로모션을 진행한다.
에어부산은 6일부터 2주간 고객 선호 노선을 대상으로 국제선 항공권 할인 행사를 시행한다고 밝혔다. 이번 프로모션은 지역별로 나눠 두 차례에 걸쳐 진행된다.
1차 판매는 오는 12일까지 대만·동남아·대양주 노선을 대상으로 진행된다. 부산 출발 기준 타이베이, 방콕, 다낭, 세부, 나트랑(나짱), 괌 등이 포함되며 인천 출발 노선도 일부 포함된다.
이어 13일부터 19일까지는 일본 노선을 대상으로 2차 판매가 진행된다. 후쿠오카, 오사카, 도쿄, 삿포로 등 주요 노선이 대상이다.
특가 항공권은 유류할증료와 공항시설 이용료가 포함된 편도 총액 기준으로 일본 9만6900원, 대만 16만4900원, 동남아 18만3900원, 대양주 20만5800원부터 판매된다. 탑승 기간은 7월 31일까지다.
항공권은 에어부산 홈페이지와 모바일 앱을 통해 구매할 수 있다. 프로모션 기간 항공권 구매 고객에게는 부가서비스 번들 할인 쿠폰도 제공된다.
에어부산 관계자는 “여행 경비 부담이 커진 상황에서 고객들이 합리적인 가격으로 여행을 계획할 수 있도록 프로모션을 마련했다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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