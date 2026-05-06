BOF 10주년, 라인업 확대…악뮤·해찬·에반 합류
12일 티켓 예매 시작
K콘텐츠 전시·체험 확대
파크콘서트 20일 개막
부산 대표 K-팝 축제인 부산원아시아페스티벌(BOF)이 10주년을 맞아 공연과 체험을 결합한 복합 콘텐츠 축제로 확대된다.
부산관광공사는 다음 달 열리는 ‘2026 부산원아시아페스티벌 with NOL’ 개최 준비에 들어가며 ‘빅 콘서트’ 추가 출연진과 티켓 예매 일정을 6일 공개했다.
올해 행사는 다음 달 20일 파크콘서트를 시작으로, 27일과 28일 부산아시아드주경기장에서 열리는 ‘빅 콘서트’로 이어진다. 이번 추가 라인업에는 악뮤(AKMU), 해찬(NCT), 에반(EVAN)이 합류했다.
공연 구성도 한층 다양해졌다. K-팝을 비롯해 힙합, 알앤비(R&B) 등 여러 장르 아티스트가 무대에 오르며 밴드 하츠웨이브와 솔로 아티스트 장한음, 닉시, 지역 아티스트 공연도 함께 마련된다.
티켓 예매는 오는 12일 오후 8시부터 ‘놀(NOL)’과 ‘놀티켓’ 등을 통해 진행된다.
올해 BOF는 공연 중심에서 벗어나 K-콘텐츠 전반으로 영역을 넓힌 것이 특징이다. 행사장에는 K-팝을 비롯해 영화, 게임, 웹툰 등 다양한 콘텐츠 전시·체험 부스와 브랜드 팝업 존이 운영된다.
또 내달 9일 부산항국제전시컨벤션센터에서는 ‘천만 K-팝 팬덤, 부산 K-콘텐츠를 논하다’를 주제로 전문가 토크 행사가 열린다. SM C&C 등 콘텐츠 기업과 문화·관광 분야 전문가들이 참여해 K-콘텐츠 비즈니스 사례를 공유할 예정이다.
공사는 이번 행사를 통해 부산을 글로벌 문화관광 플랫폼으로 확장한다는 계획이다.
이정실 부산관광공사 사장은 “다양한 장르와 콘텐츠를 결합해 국내외 관람객이 함께 즐길 수 있는 축제로 준비하고 있다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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