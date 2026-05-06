운림산방 4대 화맥 잇는 허문 개인전 개최
70년 화업 집약한 전시
운무산수 독자 화풍 구축
20~25일 인사동서 개최
한국 남종산수화의 전통을 잇는 운림산방 4대 화맥의 주인공 임전 허문의 개인전이 오는 20일부터 25일까지 서울 종로구 인사동 인사아트프라자 갤러리에서 열린다.
이번 전시는 70년 화업을 정리하는 자리로 사실상 마지막 개인전으로 마련됐다.
운림산방은 조선 후기 남종화가 소치 허련이 1857년 전남 진도에 세운 화실로, 한국 남화의 본산으로 꼽힌다. 이후 미산 허형, 남농 허건, 임인 허림을 거쳐 허문까지 4대에 걸쳐 화맥이 이어졌다. 순수 회화 분야에서 4대 계승은 드문 사례로 평가된다.
허문은 임인 허림의 아들로 어린 시절부터 남농 허건 문하에서 전통 남종화를 배웠다. 홍익대에서 수학한 뒤 실경 산수와 이론을 결합해 자신만의 화풍을 구축했다.
그의 대표 작업은 ‘운무산수’다. 안개와 구름을 화면 중심에 두는 화풍으로, 1980년대 이후 집중적으로 선보여 왔다. 전통 산수에서 산세가 중심을 이뤘다면 그의 작품에서는 운무가 공간을 구성한다.
이 화풍은 산과 물, 하늘의 경계를 흐리게 하고 시점을 자유롭게 이동시키는 특징을 보인다. 먹의 농담을 활용해 추상성과 공간감을 동시에 드러낸다.
미술평론가 신항섭은 “허문의 운무는 시각을 넘어선 정신적 공간을 형성한다”고 평가했다.
전시는 무료로 관람할 수 있다.
윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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