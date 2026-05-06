SSG, 홈런 6방 난타전 끝에 NC 제압…류현진 120승
문학벌 대포 대결의 승자는 SSG 랜더스였다. 이틀 연속 접전 끝에 3연패에서 탈출했다.
SSG는 6일 인천 SSG 랜더스필드에서 열린 2026 KBO리그 홈 경기에서 NC 다이노스를 7대 6으로 꺾었다. 시즌 전적 18승 13패를 기록한 SSG는 2위 LG 트윈스와의 격차를 2.5경기 차로 유지했다.
이날 경기에선 양 팀이 홈런 6개를 주고받는 난타전이 펼쳐졌다. 최정(SSG 랜더스)이 선제 투런포로 포문을 열자 김형준(NC)이 동점 2점 홈런으로 맞불을 놨다. 이어 4회초 맷 데이비슨과 이우성의 솔로포가 연이어 터지며 NC가 다시 앞서갔다. SSG도 곧바로 반격했다. 4회말 류효승과 오태곤이 백투백 홈런을 쏘아 올리며 승부를 원점으로 돌렸다.
팽팽하던 균형은 7회말 박성한(SSG)의 1타점 적시타로 깨졌다. 그러나 NC는 쉽게 물러서지 않았다. 8회초 박민우와 이우성의 연속 1타점 적시타로 다시 경기를 뒤집었다.
패색이 짙던 9회말 SSG가 기적을 만들었다. 2사 2루에서 최지훈이 동점 적시타를 날리며 7-7 균형을 맞췄다. 이어진 2사 1, 2루에서 정준재가 끝내기 안타를 터뜨리며 길었던 승부에 마침표를 찍었다.
SSG 선발 김건우는 5⅓이닝 4실점으로 제 몫을 다했고, 개막 직전 부상을 당했던 라일리 톰슨(NC)은 5이닝 4실점으로 시즌 첫 등판을 마쳤다.
한화 이글스는 6이닝 1실점 호투로 통산 120승을 달성한 류현진의 호투에 힘입어 KIA를 7대 2로 제압했다. LG와 삼성 라이온즈는 각각 두산 베어스와 키움 히어로즈를 누르며 위닝 시리즈를 확보했다. 수원에선 롯데 자이언츠가 KT 위즈를 누르고 전날 패배를 설욕했다.
인천=최원준 기자
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
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