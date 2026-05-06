이란, 미군 공격 위해 ‘가미카제 돌고래’ 투입?

“이란 당국자, 기뢰 탑재 돌고래 동원까지 검토”

2000년 소련 ‘살상 돌고래’ 이란에 팔렸단 소문

미 합참 “들어본 적 없어”…이란 “멍청한 주장”

미 해병 ‘폭탄 박쥐’, 탈레반 ‘당나귀 폭탄’ 사례

미 해군, 돌고래·바다사자 기뢰 탐지에 활용 중

기사의 이해를 돕기 위해 생성형 인공지능(AI)으로 제작한 이미지입니다.

테헤란(이란 정부)이 미국 군함을 공격하기 위해 지금까지 사용하지 않았던 무기들을 동원할 수 있다고 말했다”며 “

여기에는 잠수함부터 기뢰를 운반하는 돌고래까지 포함된다”고 전했다.

소련제 ‘살상 돌고래’ 사들였다는 소문



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관광객을 상대로 공연하는 민간 돌고래 수족관으로 옮겨졌다고 한다.

그는

“내 동물들이 굶주리는 모습을 견딜 수 없다”고 이유를 설명했다.

바다코끼리, 바다사자, 물범, 흰 벨루가 1마리가 포함됐고 가마우지 3마리도 있었다고

BBC는 전했다.

동물들은 흑해 크림반도의 세바스토폴에서 페르시아만으로 출발했다.

기뢰 싣고 적 함정에 자폭 공격



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자신도 그곳에서 과학 연구를 계속할 것이라고 했다.

미국이 과거 러시아의 일부 대이란 군사 판매에 반대해 왔다는 점도 지적했다.

루스벨트, 폭탄 운반에 박쥐 활용 지시



해군은 텍사스 소재 동굴 4곳을 빌린 뒤 해병대원들에게 이를 경비하도록 배치했다고 잡지는 설명했다.

박쥐가 실제 전투에 동원되지는 않은 것으로 알려졌다.

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2009년에는 탈레반이 영국군을 공격하기 위해 당나귀에 급조폭발물을 묶었다는 보도가 여러 차례 나왔다.

그는 당나귀의 이동 방향을 돌리는 과정에서 결국 사살했다.

스트리트필드 소령은 “한 팀이 나가 확인해 보니 건초 아래 수상한 물체가 있다는 것을 알게 됐다”며 “병사 한 명이 조명탄으로 건초에 불을 붙였더니 큰 폭발이 일어났다”라고 묘사했다.

웃음 터뜨린 미 합참의장… 이란은 발끈



미군 최고위 장성 댄 케인 합참의장은 웃음을 터뜨렸다고 텔레그래프는 전했다.

그는

“가미카제 돌고래 얘기는 들어본 적이 없다”며 “레이저 광선을 단 상어 같은 얘기이지 않느냐”고 반문했다.

이어 피트 헤그세스 국방장관은 “우리가 가미카제 돌고래를 보유하고 있는지는 확인도 부인도 할 수 없다”고 농담까지 했다. 그는 “그들이 갖고 있지 않다는 건 확인할 수 있다”라고 말했다.

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호르무즈 해협에서의 작전에 사용하고 있지는 않다고 소식통이 CNN에 확인했다.

이 부서의 돌고래들은 기뢰를 폭파하기 위해 자신의 목숨을 희생하는 가미카제 돌고래가 아니다”라며 “이들 임무는 탐지에 초점이 맞춰져 있다”고 설명했다.

“돌고래, 수중 드론은 상대도 안 돼”



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돌고래가 ‘과학계에 알려진 가장 정교한 소나(수중

’를 갖고 있으며

수중 드론은 상대도 되지 않는다고 설명했다.

발견하지 못했을 때는 뒤쪽 패들을 두드리는 식으로 상황을 전달한다.

돌고래들은 자신들이 찾아낸 기뢰 근처에 ‘표식 부표’를 떨어뜨려 인간 잠수부가 기뢰를 찾아 무력화할 수 있도록 돕는다.

사비츠 선임엔지니어는 “적대 행위가 기본적으로 중단된 상태였다”며 “돌고래를 앞세워 전투를 벌이며 진입하려는 게 아니다”라고 말했다.

포식자로부터 보호받는 것도 좋아하기 때문에 돌아오기를 선택한다”고 말했다.

그는 “동물 복지에 대한 의문은 늘 있지만 이 동물들은 야생으로 합류할 수도 있는데도 이 프로그램에 남는 것을 적극적으로 선택하고 있다”고 덧붙였다.