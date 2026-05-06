강수현 “양주에 반값 아파트 도입…주거 부담 낮춘다”
국민의힘 강수현(사진) 양주시장 예비후보가 토지임대부 ‘반값 아파트’ 도입을 핵심 공약으로 제시하며 청년과 신혼부부의 주거 부담 완화를 약속했다.
강 예비후보는 6일 양주시청 상황실에서 기자회견을 열고 주택시장 안정과 실수요자 중심 구조 전환을 위해 토지는 공공이 보유하고 건물만 분양하는 ‘반값 아파트’ 정책을 추진하겠다고 밝혔다.
강 예비후보에 따르면 이 방식은 주택 가격에서 토지비를 제외해 분양가를 인근 시세의 절반 수준으로 낮추는 것이 핵심이다. 주택은 건물에 대한 소유권 등기와 대출이 가능하며, 일정 기간 실거주 후에는 전매도 허용된다.
입주자는 초기 분양가 부담은 낮추는 대신 토지 임대료를 장기적으로 납부하는 구조로, 전체 주거비는 기존 분양주택보다 크게 줄어들 것으로 기대된다.
공급은 역세권과 도심 내 유휴부지, 공공택지 등을 중심으로 추진된다. 강 예비후보는 덕정역, 옥정지구 등 생활 인프라가 갖춰진 지역을 활용해 주거 만족도를 높이고, 공공임대 및 분양주택과의 균형 있는 공급 체계를 구축하겠다고 설명했다.
또한 청년과 신혼부부 등 실수요자에게 우선 공급해 투기 수요를 억제하고, ‘소유’ 중심이 아닌 ‘거주’ 중심의 주택시장 구조를 정착시키겠다는 구상이다. 이를 통해 주거 사다리를 복원하고 보다 공정한 주거 기회를 제공하겠다는 목표다.
강 예비후보는 “당선 시 관계기관과 협의체를 구성해 부지를 확보하고, 합리적인 임대료 책정과 장기 거주 지원책을 마련한 뒤 시범사업을 거쳐 공급 규모를 단계적으로 확대하겠다”고 밝혔다.
양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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