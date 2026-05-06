청주 농촌체험마을 숙박비 30% 환급
귀농귀촌활성화 사업
빈 집 고쳐 임대 지원
충북 청주시는 도시민의 농촌 정착을 돕기 위해 귀농·귀촌 활성화 사업을 운영한다고 6일 밝혔다.
시는 현도면 오박사마을, 미원면 도로줌마을, 강내면 연꽃마을, 문의면 초록감투마을 등 4개 농촌체험휴양마을의 주중 숙박(일∼목요일) 이용객에게 숙박비의 30%를 청주페이 또는 온누리상품권으로 환급한다.
어린이집과 학교, 기업체 등을 대상으로는 농촌체험휴양마을 체험비를 1인당 2만원씩 지원한다.
미원면 도로줌마을에서는 충북 외 지역 도시민 6가구를 대상으로 3개월간 농촌 생활을 체험하는 청주에서 살아보기 사업을 운영한다. 50세 이상 65세 미만 도시민을 대상으로 한 옥화9경 은퇴자마을 살아보기 사업도 연간 6기(1기수당 4주씩) 과정으로 진행한다.
정착 지원도 병행한다. 시는 농촌 빈집을 고쳐 충북 지역 이외의 귀농·귀촌 희망자에게 임대하는 희망둥지 입주 지원 사업을 미원면 1곳·내수읍 1곳 운영한다. 임대 기간은 1년이다.
귀농인에게는 농업 창업자금 최대 3억원, 주택자금 최대 7500만원을 연 2% 수준의 저금리로 융자한다.
시 관계자는 “귀농·귀촌 희망자들이 농촌 생활을 미리 경험하고 안정적으로 정착할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
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