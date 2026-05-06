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봄은 ‘성발라’ 계절… 성시경 “마음 따뜻했길” 축가콘 성료

입력:2026-05-06 17:58
수정:2026-05-06 18:02
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성시경 2026 축가 콘서트. 에스케이재원 제공

가수 성시경이 5월의 봄밤을 감동으로 물들였다.

성시경은 지난 2~3, 5일 서울 연세대 노천극장에서 브랜드 콘서트 ‘축가’를 열고 관객과 호흡했다. 인기 공연을 자리 잡은 ‘축가’는 올해도 어김없이 예매 오픈과 동시에 전 회차 매진 기록을 이어갔다. 지난해를 건너뛰고 2년 만에 돌아온 ‘축가’는 한층 깊어진 감성과 풍성한 셋리스트로 채워졌다.

성시경 2026 축가 콘서트. 에스케이재원 제공

명곡 퍼레이드가 관객의 열렬한 호응을 끌어냈다. 대형 꽃장식으로 향기롭게 채워진 무대에 등장한 성시경은 영화 ‘라붐’의 OST ‘리얼리티(Reality)’로 오프닝 무대를 열었다. 이어 드라마 ‘시크릿 가든’ OST ‘너는 나의 봄이다’를 비롯해 ‘너의 모든 순간’ ‘좋을텐데’ 등 히트곡 무대를 선사했다.


공연은 사랑에 관한 관객들의 다양한 사연으로 채워졌다. ‘희재’ ‘거리에서’ ‘미소천사’ ‘넌 감동이었어’ ‘두 사람’ ‘내게 오는 길’ 등 시대를 불문한 성시경의 명곡들이 가슴 뭉클한 서사를 완성했다. 조만간 발매 예정인 신곡 ‘나의 하루처럼’을 깜짝 공개하기도 했다.

성시경 2026 축가 콘서트. 에스케이재원 제공

성시경은 다채로운 커버 무대로 색다른 재미를 더했다. 태연의 ‘그대라는 시’, 선우정아의 ‘도망가자’, 싸이의 ‘낙원’, 투어스(TWS)의 ‘첫 만남은 계획대로 되지 않아’ 등 장르를 넘나드는 무대를 펼쳤다. 권진아, 김광진, 로이킴, 이재훈, 싸이 등 매회 게스트 라인업도 화려했다.

탄탄한 라이브 밴드 세션 연주 위에 흐르는 섬세하고도 감미로운 보컬이 성시경 공연의 백미다. 2012년부터 이어온 ‘축가’가 꾸준히 사랑받는 이유이기도 하다. 성시경은 “‘축가’는 여러분이 주신 사연으로 완성 중인 사랑의 쇼”라며 “마음이 따뜻해진 시간이 되셨기를 바란다”고 소감을 밝혔다.


권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr

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