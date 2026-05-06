정은보 거래소 이사장 “펀더멘털 견고, 1만피 먼일아냐”
정은보 한국거래소 이사장이 6일 코스피 지수 7000 달성을 축하하며 국내 자본시장의 체질이 근본적으로 개선됐다고 진단했다. 이대로라면 코스피 지수 1만 시대 역시 먼 일이 아니라고도 자신했다.
정 이사장은 이날 한국거래소 본사가 위치한 부산국제금융센터 홍보관에서 열린 기념식에서 “‘7000피’(코스피 지수 7000) 달성은 단순한 지수 상승이 아니라 우리 자본시장의 기초 체력이 근본적으로 강화됐다는 의미”라고 밝혔다.
정 이사장은 “중동발 지정학적 리스크로 글로벌 증시가 위축된 상황에서도 우리 증시는 견고한 펀더멘털을 바탕으로 압도적 회복 탄력성을 보였다”고 말했다. 구체적으로는 반도체를 필두로 한 주력 산업의 호실적과 정부의 자본시장 선진화 정책을 원동력으로 꼽았다.
그러면서 “코스피 7000은 새로운 시작점”이라고도 했다. 정 이사장은 “기업과 정부, 증권업계가 한마음으로 노력한다면 8000, 9000, 1만 포인트 시대도 먼 일이 아니라고 생각한다”고 강조했다.
이날 코스피는 전장 대비 447.57포인트(6.45%) 오른 7384.56으로 거래를 마무리하며 사상 최초로 7000포인트 고지를 밟았다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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