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정은보 거래소 이사장 “펀더멘털 견고, 1만피 먼일아냐”

입력:2026-05-06 17:55
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정은보 한국거래소 이사장이 6일 부산 한국거래소 부산본사에서 열린 코스피 7000포인트 돌파 기념 행사에서 발언하고 있다. 연합뉴스

정은보 한국거래소 이사장이 6일 코스피 지수 7000 달성을 축하하며 국내 자본시장의 체질이 근본적으로 개선됐다고 진단했다. 이대로라면 코스피 지수 1만 시대 역시 먼 일이 아니라고도 자신했다.

정 이사장은 이날 한국거래소 본사가 위치한 부산국제금융센터 홍보관에서 열린 기념식에서 “‘7000피’(코스피 지수 7000) 달성은 단순한 지수 상승이 아니라 우리 자본시장의 기초 체력이 근본적으로 강화됐다는 의미”라고 밝혔다.

정 이사장은 “중동발 지정학적 리스크로 글로벌 증시가 위축된 상황에서도 우리 증시는 견고한 펀더멘털을 바탕으로 압도적 회복 탄력성을 보였다”고 말했다. 구체적으로는 반도체를 필두로 한 주력 산업의 호실적과 정부의 자본시장 선진화 정책을 원동력으로 꼽았다.


그러면서 “코스피 7000은 새로운 시작점”이라고도 했다. 정 이사장은 “기업과 정부, 증권업계가 한마음으로 노력한다면 8000, 9000, 1만 포인트 시대도 먼 일이 아니라고 생각한다”고 강조했다.

이날 코스피는 전장 대비 447.57포인트(6.45%) 오른 7384.56으로 거래를 마무리하며 사상 최초로 7000포인트 고지를 밟았다.

송경모 기자 ssong@kmib.co.kr


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