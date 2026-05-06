FA 대어 안 부럽네…돌풍의 ‘가성비’ 선수들
올 시즌 프로야구에서는 연봉 대비 뛰어난 성과를 내는 ‘가성비’ 선수들이 눈길을 끈다. 자유계약선수(FA) 영입생 못지않은 존재감으로 팀 전력의 핵심으로 떠오르고 있다.
LG 트윈스 천성호는 6일 경기 전까지 타율 0.347(101타수 35안타)로 리그 9위에 올라 있다. 2020년 데뷔 후 4시즌 동안 통산 타율이 0.263(518타수 136안타)에 머물렀지만 마침내 잠재력을 터뜨렸다.
천성호의 등장으로 LG 내야 운용에도 숨통이 트였다. 지난해까지 내·외야를 오가던 유틸리티 자원이었던 그는 올해 주전 3루수로 자리 잡아 팀의 선두권 경쟁에 힘을 보태고 있다. 상위 타순 자리를 꿰차며 홍창기와 함께 테이블 세터 역할을 맡고 있다. 염경엽 LG 감독은 “천성호가 정말 잘해주고 있다”고 말했다.
KIA 타이거즈 박재현도 주목할 만하다. 지난해 고졸 신인으로 개막 엔트리에 승선해 시즌 초반 반짝 활약을 펼쳤던 그는 이후 성장통을 겪으며 최종 타율 0.081(62타수 5안타)에 그쳤다. 프로 1년 차를 대부분 2군에서 보내며 “나만의 스트라이크존을 확립하겠다”고 다짐했던 박재현은 이번 시즌 타율 0.326(92타수 30안타·11위)로 교타자 면모를 드러내고 있다.
특히 지난 2일 KT 위즈전에 이어 5일 한화 이글스전에서 데뷔 후 두 번째로 4안타(1홈런)를 터뜨리며 타격감을 절정으로 끌어올렸다. 박재현의 활약 속에 KIA는 박찬호(두산 베어스)의 이탈로 생긴 리드오프 공백을 성공적으로 메우고 있다. 6차례 베이스를 훔친 박재현은 좌익수 수비에서도 여러 차례 보살을 선보이며 공·수·주 삼박자를 고루 갖춘 모습을 보여주고 있다.
통상 프로야구 FA 시장에선 1WAR(대체 선수 대비 승리 기여도)당 약 5억원의 투자 가치가 있는 것으로 평가된다. 야구 통계 사이트 스탯티즈에 따르면 천성호와 박재현은 각각 WAR 0.77와 0.51을 기록 중이다. 연봉은 각각 9000만원과 5000만원에 불과하지만, 전체 시즌의 20%가량을 소화한 시점에서 이미 투자 대비 성과를 입증하고 있다는 평가가 나온다.
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
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