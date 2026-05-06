데뷔 40주년 조수미 “멈추지 않고 계속 나아가겠다”
기념 음반 ‘컨티뉴엄’ 발매 및 전국 20여 개 도시 투어
“40년 전의 저 자신에게 말을 걸 수 있다면 ‘조수미, 고맙다. 그리고 장하다’라고 이야기하고 싶네요. 쉽지 않은 길이었지만 자랑스럽게 이 자리까지 왔으니까요.”
소프라노 조수미(63)가 6일 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 호텔에서 열린 40주년 기념 기자회견에서 소회를 밝혔다. 조수미는 1986년 이탈리아 트리에스테의 베르디 극장에서 오페라 ‘리골레토’로 세계 무대에 데뷔했다. 이후 한국과 세계 주요 무대를 오가며 쉼 없이 활약했다. 특히 탁월한 테크닉과 맑은 음색으로 ‘신이 내린 목소리’라는 찬사를 받기도 했다.
조수미는 “부모님의 사랑이 없었으면 성악가로서 재능을 펼치지 못했을 것이다. 지금은 하늘에 계신 부모님은 내 인생의 멘토”라면서 “젊은 시절 성악가의 꿈을 접었던 엄마는 나를 프리마돈나로 키우겠다는 의지가 강했다. 그래서 4살 때부터 하루에 8시간씩 피아노를 치고 밥 먹을 때조차 어학 공부를 해야 했다”고 털어놓았다. 그러면서도 “엄마를 보면서 한 남자의 아내보다는 무대에서 만인의 연인이 되어야겠다는 생각을 했던 것 같다”고 덧붙였다.
조수미는 올해 40주년 프로젝트로 스페셜 앨범 ‘컨티뉴넘’(CONTINUUM)을 발매했다. ‘컨티뉴엄’은 K팝의 명가 SM엔터테인먼트 산하 클래식 레이블인 SM클래식스에서 발매된다. 조수미는 앞서 SM클래식스와 첫 번째 레코딩 전속 아티스트 계약을 맺은 바 있다. 조수미의 지난 40년을 집약하는 동시에 앞으로의 음악적 방향을 담은 앨범에는 국내외 작곡가들의 신곡 등 총 11곡이 수록됐다. 특히 K팝 보이그룹 엑소(EXO) 수호와의 듀엣곡이 포함돼 눈길을 끈다.
조수미는 “앨범명인 ‘컨티뉴엄’은 라틴어로 ‘계속’ ‘진행 중’이라는 뜻이다. 40년 동안 커리어를 이어왔지만, 앞으로도 계속 활동하겠다는 의미를 담았다. 나 자신과 나를 사랑하는 팬들에게 주는 선물”이라면서 “평소 K팝을 사랑하는 사람으로서 수호와의 작업은 정말 흥미로웠다. K팝과 클래식이 만나 새로운 음악적 언어를 만들 수 있을 것 같아 설렌다”고 밝혔다.
“진실은 통한다는 믿음으로 40년간 달려왔다”는 조수미는 이날 앞으로의 목표로 세 가지를 제시했다. 첫 번째는 끊임없이 정진하는 성악가가 되는 것, 두 번째는 후배 양성, 세 번째는 클래식이 어렵고 비싸다는 편견을 깨는 것이다. 특히 후배 양성과 관련해 조수미는 그동안 젊은 성악가들을 위한 마스터 클래스를 꾸준히 여는 한편 지난 2024년 프랑스에서 자신의 이름을 내건 콩쿠르를 시작했다. 2년마다 열리는 콩쿠르는 올해 7월 55개국에서 응모한 500여 명 가운데 뽑힌 24명이 기량을 겨룰 예정이다. 조수미는 “콩쿠르에서 잘하는 성악가를 발굴하는 것만이 아니라 그들이 공연할 수 있는 장소와 기회를 최대한 제공하려고 한다. 입상자들과의 무대는 나 혼자 노래할 때보다 긴장된다”고 말했다.
한편 조수미의 40주년 기념 콘서트는 오는 9월 부모님의 고향인 창원을 시작으로 전국 20여 개 도시에서 열린다. 서울에서는 9월 4일 기념 공연에 이어 9월 8일 조수미 콩쿠르 우승자들과 함께하는 공연이 예정돼 있다.
장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사