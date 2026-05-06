민경선 ‘정치자금법 위반’ 전면 부인…“신속 수사바란다”

더불어민주당 민경선 고양시장 예비후보가 6일 자신의 선거사무소에서 최근 제기된 정치자금법 위반 의혹에 대해 입장을 밝히고 있다. 박재구 기자

아직 고발장 내용을 입수하지 못한 상태로, 정보공개 요청을 한 상황”이라며 “경찰의 신속한 수사를 부탁드린다. 명명백백하게 결백을 입증하겠다.

”고 강조했다.

한편, 이날 오전 ‘민주당 고양시 정상화대책 시민모임’은 서울 여의도 민주당사 앞에서 기자회견을 열고 민 후보의 사퇴와 후보 교체를 요구하는 목소리를 냈다.