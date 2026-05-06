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민경선 ‘정치자금법 위반’ 전면 부인…“신속 수사바란다”

입력:2026-05-06 17:12
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더불어민주당 민경선 고양시장 예비후보가 6일 자신의 선거사무소에서 최근 제기된 정치자금법 위반 의혹에 대해 입장을 밝히고 있다. 박재구 기자

더불어민주당 민경선 고양시장 예비후보가 최근 제기된 정치자금법 위반 의혹을 ‘정치공작’으로 규정하고, 의혹의 핵심 당사자로 지목된 인물의 자필 사실확인서를 공개하며 전면 반박에 나섰다.

민 후보는 6일 자신의 선거사무소에서 긴급 기자회견을 열고, 특정 언론보도 등에서 자금 제공자로 지목된 건축업 종사자 A씨의 사실확인서를 공개했다.

민 후보 측이 공개한 A씨의 사실확인서에 따르면 A씨는 민 후보에게 일체의 금품을 전달한 사실이 없으며, 강매동 일대 토지와 관련한 인허가 특혜를 기대하거나 청탁한 사실도 전혀 없다고 명시했다.


특히 A씨는 이번 제보를 한 것으로 추정되는 인물이 본인이 경영하던 회사에서 좋지 않은 관계로 퇴사한 자라는 점을 언급하며 제보 동기에 의문을 제기했다.

민 후보 선거대책위원회는 이번 의혹 제기를 선거를 앞둔 조직적인 배후 세력의 개입으로 보고 강력한 법적 후속 조치를 발표했다.

선대위는 성명불상의 고발인을 공직선거법상 허위사실 공표 및 명예훼손 혐의로 고양경찰서에 고발했으며, 관련 내용을 보도한 언론사들에 대해서도 언론중재위원회 조정 신청과 선거보도심의위원회 반론보도 청구 등 대응할 방침이다.


민 후보는 “아직 고발장 내용을 입수하지 못한 상태로, 정보공개 요청을 한 상황”이라며 “경찰의 신속한 수사를 부탁드린다. 명명백백하게 결백을 입증하겠다. 본선에서 떳떳하게 싸울수 있도록 빠른 조사가 이뤄지기를 바란다”고 강조했다.

한편, 이날 오전 ‘민주당 고양시 정상화대책 시민모임’은 서울 여의도 민주당사 앞에서 기자회견을 열고 민 후보의 사퇴와 후보 교체를 요구하는 목소리를 냈다.

이들은 민 후보를 둘러싼 비리 의혹이 당의 도덕성과 본선 승리 가능성을 흔들고 있다고 주장하며, 중앙당 윤리감찰단의 즉각적인 조사 착수와 깨끗한 후보로의 전면 교체를 촉구했다.

고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr

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