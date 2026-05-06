민경선 ‘정치자금법 위반’ 전면 부인…“신속 수사바란다”
더불어민주당 민경선 고양시장 예비후보가 최근 제기된 정치자금법 위반 의혹을 ‘정치공작’으로 규정하고, 의혹의 핵심 당사자로 지목된 인물의 자필 사실확인서를 공개하며 전면 반박에 나섰다.
민 후보는 6일 자신의 선거사무소에서 긴급 기자회견을 열고, 특정 언론보도 등에서 자금 제공자로 지목된 건축업 종사자 A씨의 사실확인서를 공개했다.
민 후보 측이 공개한 A씨의 사실확인서에 따르면 A씨는 민 후보에게 일체의 금품을 전달한 사실이 없으며, 강매동 일대 토지와 관련한 인허가 특혜를 기대하거나 청탁한 사실도 전혀 없다고 명시했다.
특히 A씨는 이번 제보를 한 것으로 추정되는 인물이 본인이 경영하던 회사에서 좋지 않은 관계로 퇴사한 자라는 점을 언급하며 제보 동기에 의문을 제기했다.
민 후보 선거대책위원회는 이번 의혹 제기를 선거를 앞둔 조직적인 배후 세력의 개입으로 보고 강력한 법적 후속 조치를 발표했다.
선대위는 성명불상의 고발인을 공직선거법상 허위사실 공표 및 명예훼손 혐의로 고양경찰서에 고발했으며, 관련 내용을 보도한 언론사들에 대해서도 언론중재위원회 조정 신청과 선거보도심의위원회 반론보도 청구 등 대응할 방침이다.
민 후보는 “아직 고발장 내용을 입수하지 못한 상태로, 정보공개 요청을 한 상황”이라며 “경찰의 신속한 수사를 부탁드린다. 명명백백하게 결백을 입증하겠다. 본선에서 떳떳하게 싸울수 있도록 빠른 조사가 이뤄지기를 바란다”고 강조했다.
한편, 이날 오전 ‘민주당 고양시 정상화대책 시민모임’은 서울 여의도 민주당사 앞에서 기자회견을 열고 민 후보의 사퇴와 후보 교체를 요구하는 목소리를 냈다.
이들은 민 후보를 둘러싼 비리 의혹이 당의 도덕성과 본선 승리 가능성을 흔들고 있다고 주장하며, 중앙당 윤리감찰단의 즉각적인 조사 착수와 깨끗한 후보로의 전면 교체를 촉구했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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