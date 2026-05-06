중국-이란 외교장관 회담 "전면 휴전·호르무즈 정상화" 한목소리

아바스 아라그치(왼쪽) 이란 외무장관과 왕이 외교부장이 6일 오전 베이징에서 만나 악수하고 있다. AP연합뉴스

중국 왕이 외교부장이 아바스 아라그치 이란 외무장관을 만나 전면적인 휴전과 호르무즈해협의 조속한 정상화를 촉구했다. 중국은 이란과 협력 강화 의지를 천명하며 오는 14~15일 도널드 트럼프 미국 대통령의 방중을 앞두고 중동 문제에서

발언권을 확대하고 있다.

왕 부장은 “국제 사회는 호르무즈해협의 정상적이고 안전한 통행 재개에 대해 공동의 우려를 갖고 있다”며 “중국 측은 당사자들이 국제 사회의 강력한 요구에 신속히 대응하기를 희망한다”고 말했다.

아라그치 장관은 최근 미국과의 협상 상황을 설명학고 “정치적 위기는 군사적 수단으로 해결할 수 없다는 점이 이미 입증됐다”고 말했다. 이어 “호르무즈 해협 개방 문제는 조속히 해결할 수 있다”며 중국에 휴전을 위한 적극적인 역할을 요청했다.

“중동과 걸프 지역 국가들은 스스로 운명을 결정해야 한다”면서 지역·국가 간 대화와 협력을 통한 새로운 안보·발전 질서 구축을 지지한다고 밝혔다.

아라그치 장관이 중국을 찾은 건 이번이 처음이다. 신화통신은 중국 정부의 요청에 따라 방문이 이뤄졌다고 밝혔다.