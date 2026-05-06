중국-이란 외교장관 회담 "전면 휴전·호르무즈 정상화" 한목소리
중국 왕이 외교부장이 아바스 아라그치 이란 외무장관을 만나 전면적인 휴전과 호르무즈해협의 조속한 정상화를 촉구했다. 중국은 이란과 협력 강화 의지를 천명하며 오는 14~15일 도널드 트럼프 미국 대통령의 방중을 앞두고 중동 문제에서 발언권을 확대하고 있다.
6일 중국 관영 신화통신에 따르면 두 사람은 이날 오전 10시(현지시각) 베이징에서 회담을 가졌다.
왕 부장은 “국제 사회는 호르무즈해협의 정상적이고 안전한 통행 재개에 대해 공동의 우려를 갖고 있다”며 “중국 측은 당사자들이 국제 사회의 강력한 요구에 신속히 대응하기를 희망한다”고 말했다.
이어 “중동 정세는 전쟁에서 평화로 전환하는 중요한 시점에 있다”며 “중국은 전면적 휴전이 필수적이며 분쟁 재개는 바람직하지 않고 협상을 이어가는 것이 특히 중요하다고 생각한다”고 밝혔다.
아라그치 장관은 최근 미국과의 협상 상황을 설명학고 “정치적 위기는 군사적 수단으로 해결할 수 없다는 점이 이미 입증됐다”고 말했다. 이어 “호르무즈 해협 개방 문제는 조속히 해결할 수 있다”며 중국에 휴전을 위한 적극적인 역할을 요청했다.
아라그치 장관은 또 “이란은 국가 주권과 민족 존엄성을 확고히 수호하고, 평화 협상을 통해 포괄적이고 영구적인 해결책을 모색할 것”이라며 “중국이 전후 지역의 발전과 안전을 통합하는 새로운 질서를 구축하는 걸 지지한다”고 강조했다.
왕 부장과 아라그치 장관은 핵문제 및 지역 현안에 대해서도 의견을 교환했다.
왕 부장은 “핵무기를 개발하지 않겠다는 이란의 약속을 높이 평가한다”며 “이란은 평화적 핵 이용에 대한 정당한 권리를 갖고 있다”고 밝혔다. 또 “중동과 걸프 지역 국가들은 스스로 운명을 결정해야 한다”면서 지역·국가 간 대화와 협력을 통한 새로운 안보·발전 질서 구축을 지지한다고 밝혔다.
이란은 ‘하나의 중국’ 원칙을 준수하며 중국의 핵심 이익 수호를 지지한다고 밝혔고 중국도 이란을 ‘신뢰할 수 있는 전략적 파트너’로 규정하며 고위급 교류 확대와 상호 지지를 약속했다.
아라그치 장관이 중국을 찾은 건 이번이 처음이다. 신화통신은 중국 정부의 요청에 따라 방문이 이뤄졌다고 밝혔다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
송세영 선임기자 sysohng@kmib.co.kr
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