금산사 전·현직 주지 검찰 송치…공사 수주 대가 금품 의혹
대한불교조계종 제17교구 본사인 금산사 전·현직 주지가 공사 수주 과정에서 금품을 주고 받은 혐의로 검찰에 넘겨졌다.
전북경찰청 반부패경제범죄수사대는 업무상횡령과 배임증재 혐의로 금산사 전 주지 A씨를 구속 송치하고, 배임수재 혐의로 현 주지 B씨를 불구속 송치했다고 6일 밝혔다.
A씨는 차명으로 소유한 것으로 의심받는 건설업체의 공사 수주를 위해 현 주지인 B씨에게 1억원을 제공한 혐의를 받는다.
경찰은 A씨가 사찰 관련 공사를 특정 업체가 수주할 수 있도록 영향력을 행사하는 과정에서 금품이 오간 것으로 보고 수사를 벌여왔다.
앞서 지난해 교단자정센터는 관련 의혹을 제기하며 A씨 등을 경찰에 고발했다. 경찰은 이후 금산사와 관련 업체 등을 압수수색하며 수사를 이어왔다.
경찰은 확보한 자료와 관계자 진술 등을 토대로 자금 흐름과 공사 계약 경위 등을 조사한 끝에 사건을 검찰에 넘겼다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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