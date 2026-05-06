포스코 포항제철소, 임직원 건강 관리 프로그램 운영
포스코 포항제철소가 임직원의 건강 증진과 만성질환 예방을 위한 건강관리 프로그램을 운영한다.
포항제철소는 사내 메디컬 피트니스 센터를 통해 ‘8주 운동 프로그램’ 2분기 과정을 시작했다고 6일 밝혔다. 해당 프로그램은 분기별로 1회씩, 2개월간 진행되며 임직원의 체질량지수(BMI) 개선과 만성질환을 중점적으로 관리한다.
참가자들은 전문 트레이너의 지도 아래 주 5회, 회당 40분 동안 소도구 및 맨몸 운동을 포함한 그룹 운동에 참여한다. 근무 시간에 맞춰 오전반과 오후반 중 선택할 수 있다.
또 프로그램 전 과정에 걸쳐 1대1 맞춤 상담을 제공하고 개인별 운동 처방과 식습관 개선 지도를 병행한다.
이 프로그램은 2024년부터 본격 운영돼 현재까지 누적 470명의 임직원이 참여했다. 유의미한 건강 지표 개선 사례도 다수 확인됐다. 지난해 체중 7.9㎏ 감량, 2기 고혈압의 정상 혈압 회복, 중성지방 699mg/dL 감소한 직원도 있었다.
참여자들의 동기 부여를 위해 성과 보상 체계도 마련했다. 출석률 50% 이상을 달성한 참가자 가운데 체지방률 3% 감소, 근육량 1㎏ 증가, 중성지방 10% 감소, 혈압 10mmHg 감소 등 4개 항목 중 3개 이상을 충족하면 갤럭시핏, 마사지기 등 상품을 지급한다.
프로그램에 참여한 한 직원은 “전문적인 관리와 체계적인 운동을 통해 건강한 변화를 체감하고 있다”며 “꾸준한 참여로 체력을 강화해 여름철 무더위에 대비할 것”이라고 밝혔다.
포항제철소는 이번 8주 운동 프로그램 외에도 임직원 및 지역 사회의 건강 증진을 위한 다각적인 노력을 기울이고 있다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사