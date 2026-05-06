부산지검, 6개월간 잠적 피고인 50명 검거
불출석·도피 피고인 집중 추적
디지털 분석·잠복 수사 병행
10년 잠적 등 장기 도피 검거
재판에 고의로 불출석하고 잠적해 형사사법 절차를 방해해 온 피고인들이 잇따라 검거됐다.
부산지방검찰청은 최근 6개월간 불출석 피고인 50명을 추적해 검거했다고 6일 밝혔다. 불구속 상태에서 재판에 출석하지 않거나 잠적하는 사례를 집중 추적한 결과다.
검거 사례를 보면 2016년 이후 10년 넘게 공판기일에 한 번도 출석하지 않고 타인 명의 휴대전화와 카드를 사용하며 도피해 온 피고인을 잠복 끝에 은신처에서 검거했다.
또 보석으로 풀려난 뒤 전자발찌를 훼손하고 도주한 피고인은 휴대전화 사용 내용 등 디지털 생활 반응을 분석해 위치를 특정한 뒤 식당에서 붙잡혔다.
선고기일을 앞두고 잠적한 피고인을 장기간 추적 끝에 다른 지역 은신처에서 검거한 사례도 있었다. 이 피고인은 5개월 동안 자신의 명의로 된 생활 흔적을 남기지 않으며 도피를 이어간 것으로 조사됐다.
검찰은 디지털 분석과 잠복 수사를 병행해 피고인의 생활 반응을 추적하는 방식으로 소재를 파악한 것으로 전해졌다.
부산지검 관계자는 “불출석 피고인에 대한 추적을 이어갈 방침”이라고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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