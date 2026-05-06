“구급대원 꿈꿨는데”… ‘광주 참변’ 여고생 추모 발길
광주에서 5일 일면식 없는 20대 남성의 흉기에 찔려 사망한 A양(17)은 구급대원이 장래희망이던 학생으로 알려졌다. 유족 등에 따르면 A양은 당시 밤늦게까지 공부한 뒤 약 4㎞를 걸어 집으로 돌아가던 중 참변을 당한 것으로 파악됐다.
범행 현장인 광산구 월계동 보행로에는 6일 A양을 추모하는 시민 발길이 이어졌다. 이곳에 국화꽃이나 음료 등을 놔두는 시민도 있었다. A양의 발인은 7일 오전 엄수될 예정이다.
광주 광산경찰서는 장모(24)씨에 대해 살인 및 살인미수 혐의로 이날 구속영장을 신청할 예정이다. 장씨는 5일 오전 0시10분쯤 월계동 한 고등학교 인근에서 A양을 흉기로 찔러 살해하고, 비명을 듣고 도움을 주러 온 B군(17)에게 흉기를 휘둘러 다치게 한 혐의를 받는다. B군은 당시 급박했던 상황에 대해 “도저히 그냥 지나칠 수 없었다”고 설명했다.
범행 11시간 만에 자신의 주거지 인근에서 경찰에 검거된 장씨는 “사는 게 재미 없어서 자살을 결심하고 범행했다”고 진술한 것으로 알려졌다.
장씨는 이처럼 충동 범행이라는 취지로 주장하고 있으나 경찰은 계획범죄 정황을 잡고 수사를 이어간다는 방침이다. 경찰은 장씨가 흉기를 미리 준비한 점 등에 비춰 계획범죄 가능성이 작지 않다고 본다.
범행 이후 도주하는 과정에서 코인세탁소에 들러 혈흔 묻은 옷을 세탁하는 등 증거 인멸 정황이 포착된 점도 이런 판단을 뒷받침한다.
범행 장소 역시 장씨가 인적 드문 곳을 일부러 선택했고 홀로 있는 여학생을 표적으로 삼은 것 아니냐는 분석이 제기된다. 범행에 사용된 흉기는 이날 오전 장씨가 자신의 차량을 버려둔 곳 근처에서 발견됐다.
경찰은 장씨의 신상정보 공개 여부를 검토 중이다. 신상정보공개심의위원회 심의는 7일 또는 8일 열릴 전망이다. 광주시교육청은 이번 사건 현장 인근에 CCTV를 확충하는 방안을 관계기관에 요청키로 했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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