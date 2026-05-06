“구급대원 꿈꿨는데”… ‘광주 참변’ 여고생 추모 발길

지난 5일 '묻지마 칼부림'에 여고생이 숨진 광주 광산구 월계동 한 보행로에 6일 오후 국화꽃이 놓여 있다. 연합뉴스

범행 현장인 광산구 월계동 보행로에는 6일 A양을 추모하는 시민 발길이 이어졌다. 이곳에 국화꽃이나 음료 등을 놔두는 시민도 있었다.

광주 광산경찰서는

5일 오전 0시10분쯤 월계동 한 고등학교 인근에서 A양을 흉기로 찔러 살해하고, 비명을 듣고 도움을 주러 온 B군(17)에게 흉기를 휘둘러 다치게 한 혐의를 받는다.

흉기를 미리 준비한 점 등에 비춰 계획범죄 가능성이 작지 않다고 본다.

범행 이후 도주하는 과정에서 코인세탁소에 들러 혈흔 묻은 옷을 세탁하는 등 증거 인멸 정황이 포착된 점도 이런 판단을 뒷받침한다.

범행 장소 역시 장씨가 인적 드문 곳을 일부러 선택했고 홀로 있는 여학생을 표적으로 삼은 것 아니냐는 분석이 제기된다.