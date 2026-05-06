부산은행, 청소년 도박 예방 연극 교육 진행
사이버 도박 위험성 전달
초중고 25개교 순회 공연
정보윤리 교육 함께 진행
청소년 사이버 도박 문제가 확산하는 가운데 부산 지역 금융기관과 교육 당국이 예방 교육에 나섰다.
BNK부산은행은 부산시교육청과 함께 청소년 대상 사이버 도박 예방과 정보 윤리 교육을 위한 연극 ‘사다리게임 시즌2’를 개최했다고 6일 밝혔다.
이번 공연은 청소년들이 일상에서 접하는 내기 게임이 도박으로 이어지는 과정을 보여주고 불법 온라인 도박에 빠질 경우 발생하는 학업 저하와 또래 관계 문제 등을 현실적으로 전달하기 위해 기획됐다.
뮤직드라마 형식으로 제작된 공연은 단순한 강의형 교육을 벗어나 상황극을 통해 문제를 체감할 수 있도록 구성됐다. 이를 통해 디지털 환경에서의 올바른 정보 활용과 책임 있는 행동의 중요성을 자연스럽게 전달한다는 취지다.
공연은 부산지역 전문 극단과 협업해 제작됐으며 부산시교육청이 선정한 초중고교 25개교를 대상으로 차례로 학교를 방문해 진행된다.
최근 스마트폰과 온라인 플랫폼 이용이 확대되면서 청소년 사이버 도박 접근성이 좋아지고 있다는 지적이 이어지고 있다. 교육 현장에서는 예방 중심 교육의 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.
김성주 부산은행장은 “청소년들이 올바른 가치관을 형성할 수 있도록 체감형 교육을 확대해 나갈 계획”이라며 “지역사회와 협력해 건전한 디지털 문화 조성에 힘쓰겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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