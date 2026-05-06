韓 “‘배신자’ 만 번 들어도 尹 아닌 국민 선택…李 공소취소, 계엄과 다른가” [인터뷰]

한동훈 전 국민의힘 대표가 5일 부산 북구의 한 카페에서 인터뷰하고 있다. 부산=이병주 기자

한동훈 전 국민의힘 대표. 부산=이병주 기자

이 대통령과 대담할 수도 있었지 않은가.

입각한 것도

국가적 발전을 위한 문제이니 응원했다. 그런데 ‘AI 골든타임 놓치면 나라 망한다’고 말한 사람이 누구였나. 10개월 만에 골든타임이 벌써 끝난 건가.

청와대가 하 전 수석이 무능해서 내보낸 거면 인사실패다. 유능한데 보낸 거라면 대단히 무책임한 것이다.

지역 정치는 그 지역 특성에 맞춰야 하는 거지, ‘프로크루스테스의 침대’처럼 전공이 AI라고 잘라다 끼워 맞추는 식은 안 된다. 그렇게 AI하고 싶었으면 청와대에 남았어야 했다.”

오히려 제가 묻고 싶다. 계속 지금처럼 민심과 동떨어져 가겠다는 건가. 그러면 제가 아니라 민심이 가만두지 않는다.”

공직자 선물 신고 내역이 있는데, 전체 신고 건수의 40%가 저였다. 과하다고 생각할지 모르겠지만, 공직자는 이런 자세가 디폴트여야 한다. 국민이 이런 걸 원하시지 않겠나. 그래야 까르띠에 비판할 수 있다.