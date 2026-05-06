韓 “‘배신자’ 만 번 들어도 尹 아닌 국민 선택…李 공소취소, 계엄과 다른가” [인터뷰]
한동훈 전 국민의힘 대표는 6일 “부산 북갑에서 승리해 이재명정권의 폭주, 그걸 가능케 한 장동혁 당권파의 퇴행을 제어하는 것이 보수 재건의 큰 첫걸음”이라고 밝혔다.
6·3 지방선거와 함께 치러지는 부산 북갑 국회의원 보궐선거는 여야 유력 인사의 출마로 정치권의 관심이 집중된 최대 격전지로 꼽힌다. 야권에선 국민의힘에서 제명된 한 전 대표가 무소속으로 출마했고, 박민식 전 국가보훈부 장관이 국민의힘 후보로 등판했다. 더불어민주당은 하정우 전 청와대 AI미래기획수석을 후보로 냈다.
국민일보는 6일 부산 북구의 한 카페에서 예비 후보 등록을 마친 한 전 대표를 만났다. ‘한동훈’ 이름 석 자가 새겨진 흰 셔츠를 입은 그는 보수 후보 단일화 가능성에 대해 “세상에 0%는 없다”면서도 “보수 재건의 열망에 그런 정치공학은 후순위”라고 거리를 뒀다. 자신을 향한 ‘배신자 프레임’에 대해선 “배신자 소리 만 번 들어도 윤석열 전 대통령이 아닌 국민을 택하겠다”고 밝혔다.
이번 선거를 ‘이재명 대리전’으로 규정한 한 전 대표는 “대통령이 자기 사건을 자신이 없애는 것이 계엄과 무엇이 다른가”라며 “국회 입성 후 공소취소를 저지하고, 이재명 대통령 탄핵에 앞장서겠다”고 말했다. 다음은 일문일답.
-부산 북갑에 무소속 출마를 결심한 이유는
“보수 재건의 동남풍을 일으키고 나라를 지키려고 나왔다. 대한민국이 위기다. 이재명정권이 대놓고 공소취소를 꺼낼 만큼 시스템이 무너졌다. 보수 정치는 그조차 견제하지 못할 정도로 퇴행했다. 보수 재건은 국가 전체를 위한 것이다. 부산은 민심에 어긋나는 걸 용납하지 않는 보수의 본산이다. 이재명정권의 폭주, 그걸 가능케 한 장동혁 당권파의 퇴행을 제어하는 것이 목표다. 두 가지 승부에서 이기는 게 큰 첫걸음이다.”
-대권가도라는 비판도 나온다
“제 선거는 북갑이 시작이자 끝이 될 것이라는 각오다. 2028년에도 북갑에 출마할 것이다. 다른 선거에 나가는 건 대한민국 전체를 위해 봉사하려고 나서는 경우 말고 없을 거다. 그렇게 북갑이 더 발전하고, 정치의 중심으로 자리매김하는 게 잘못인가.”
-북갑에서 해결할 최우선 과제는
“정치는 우선순위를 정하는 예술이다. 부산 지역구 중 북갑은 늘 후순위였다. 주민이 그걸 양보하고 참아오셨다. 이제 1순위로 발전해야 할 때가 왔고, 제가 그걸 해내겠다. 무엇보다 사람과 돈이 집중적으로 모이게 해야 한다. 그 변화는 이미 시작됐다. 지금 국민이 구포, 덕천, 만덕에 관심을 쏟아주고 계신다.”
-박민식 전 국가보훈부 장관이 국민의힘 후보로 확정됐다
“건강 챙기면서 잘하시라고 말씀드린다. 장동혁 당권파는 ‘민주당에 져도 상관없고 한동훈만 막아라’ 입장을 견지해왔고, 그 기조에서 후보로 결정된 것 아닌가. 그런 면에선 안타까움이 있다.”
-단일화 가능성은 0%인가
“세상에 0%가 어디 있겠나. 그렇게 말할 문제는 아니다. 그러나 이 선거는 대단히 역사적이고 중요한 선거다. 보수 퇴행을 막고, 정권의 폭주를 견제할 마지막 기회다. 그런 거대한 열망 앞에서 정치공학적 문제는 종속변수고 후순위다.”
-지난 대선 전 하 전 수석과 대담을 나눴다
“AI를 주제로 대담했던 건 대선 출마를 준비하던 때였다. 그분으로서도 큰 결심이었을 거고, 나중에 함께 정치를 할 수 있겠다는 생각도 들었다. 이 대통령과 대담할 수도 있었지 않은가. 이재명정부에 입각한 것도 국가적 발전을 위한 문제이니 응원했다. 그런데 ‘AI 골든타임 놓치면 나라 망한다’고 말한 사람이 누구였나. 10개월 만에 골든타임이 벌써 끝난 건가. 청와대가 하 전 수석이 무능해서 내보낸 거면 인사실패다. 유능한데 보낸 거라면 대단히 무책임한 것이다.
(하 후보가) 항만에 피지컬AI를 도입하겠다는 주장을 하는데, 이 지역에 항만이 어디 있나. AI 도입으로 인한 지역의 일자리 대체 문제는 또 어떻게 할 것인가. 지역 정치는 그 지역 특성에 맞춰야 하는 거지, ‘프로크루스테스의 침대’처럼 전공이 AI라고 잘라다 끼워 맞추는 식은 안 된다. 그렇게 AI하고 싶었으면 청와대에 남았어야 했다.”
-정치인으로 격동의 시절을 보냈다
“영화 ‘타짜’에 그런 대사가 있는데, 파도 없는 인생이 있나. 계엄이나 탄핵 등 국면에서 한두 번씩 흔들리고 판단 착오도 있었지만, 원칙을 바꾼 적은 없었다. 계엄은 위법하고, 우리가 배출한 대통령이라도 무조건 막아야 한다는 입장은 12월 3일 10시 30분부터 지금까지 단 한 번도 변하지 않았다.
물론, 정치적 이상을 이루기 위해 타협도, 유연성도 필요하다는 측면에선 달라진 점이 많다. 내려와서 정말 열심히 하고 있고, 환대하는 주민께 정말 감사하다. 나라를 바꾸고 국민을 잘살게 하겠다는 마음은 더 절실해졌다.”
-‘계엄은 잘못됐지만, 탄핵은 정치적 결정’이라고 주장하는 당원도 적지 않다. ‘배신자 프레임’도 있다.
“그런 시각이 있을 수 있다. 그러나 계엄은 굉장히 큰 잘못이다. 주차위반이 아니다. 대한민국에서 불법 계엄한 대통령이 권력을 유지하는 건 불가능하다. 그래서 윤석열 전 대통령을 설득해 조기 사퇴 약속을 받아냈던 거다. 탄핵보다 그 길로 가고 싶었다. 그게 국민적 갈등과 혼란을 줄이는 방법이라고 생각해 최선을 다했다. 그런데 윤 전 대통령이 곧바로 그 말을 어기고, 군통수권 등 권한을 행사하겠다고 했다. 실제로 경찰이나 군을 동원할 거라고 확신했다. 그럼 유혈 사태가 안 났겠나. 국민이 그걸 용납하지 않을 것이고, 보수는 절멸했을 것이다.
지금 국민이 재판을 통해 보는 윤 전 대통령의 상황을 저는 그때 알고 있었다. 나라가 망할 수 있는데, 그걸 막아야 한다는 게 명확했다. 제가 정치적으로 죽을 가능성이 대단히 컸다. 그렇지만 공인으로서 옳은 결정을 해야 했다. 윤석열 대신 국민을 택한 거다. 그게 배신이다? 배신자 소리 만 번 들어도 무조건 국민을 따르겠다.”
-장동혁 대표와는 한때 ‘소울 메이트’로 불렸다
“모든 언론이 한 정치 세력을 이렇게 집중적으로 때리는 전례가 역사에 있었나. 후보 공천이 안 끝났는데도 지역에선 오지 말라고 한다. 제가 평가할 것 없이 이미 언론도, 후보도 비정상이라고 평가한다. 휴일인 이날도 갑자기 간담회를 열고 한다는 말이 친한계 징계다. 한덕수 후보 옹립 사태 때 그 많은 국회의원이 지지한 걸 국민이 목도했는데, 뭐라고 생각하실지 모르겠다.”
-한동훈이 당권을 쥐면 당권파를 숙청할 거란 우려도 나온다.
“잘못된 방향으로 가지 않는 사람을 왜 그렇게 하겠나. 오히려 제가 묻고 싶다. 계속 지금처럼 민심과 동떨어져 가겠다는 건가. 그러면 제가 아니라 민심이 가만두지 않는다.”
-보수가 더 이상 정의롭지도, 유능하지도 않다는 평가도 있다.
“정의롭지 않다는 건 계엄과 그 이후의 상황 때문이다. 선거에 승리해서 극복해내겠다. 제가 까르띠에 시계 받는 모습 상상할 수 있나. 법무부 장관할 때 담요, 들깨 등 선물 받은 것도 다 신고하고 반납했다. 까르띠에는 욕하고 안 받겠지만, 들깨 정도는 선물한 마음이 있는데 어떻게 안 받겠나. 그때 권익위원회에서 공개한 공직자 선물 신고 내역이 있는데, 전체 신고 건수의 40%가 저였다. 과하다고 생각할지 모르겠지만, 공직자는 이런 자세가 디폴트여야 한다. 국민이 이런 걸 원하시지 않겠나. 그래야 까르띠에 비판할 수 있다.
유능하다는 건 앞장서서 길을 제시하는 거다. 저는 론스타·엘리엇 등 소송으로 수조원의 국고를 아꼈다. 그 과정에서 민주당을 비롯해서 그냥 포기하라는 식의 여러 공격이 있었다. 20년 동안 그걸 견디면서 지켜냈다. 보수에 원하는 유능함은 보이지 않는 곳에서도 싸워가며 결국 끝을 보는 집요함과 책임감이다.”
-국회에 입성하면 가장 먼저 할 일은
“공소취소를 저지하고, 이 대통령 탄핵에 앞장서겠다. 자기 사건을 자기가 없애는 게 계엄하고 무엇이 다른가. 민주당에 묻고 싶다. 공소취소 이런 거 하면 안 된다는 의원이 단 1명 안 보인다. 이 대통령이 계엄하면 민주당에선 저처럼 막지 않을 거라는 걸 이번에 알게 됐다. 대한민국을 지키는 차원에서 그렇게 할 거다. 제가 의원으로 국정조사에 들어갔다면 서영교 법제사법위원장이 저렇게까지 막 나올 수 있었을까.
-공소취소를 막을 방법이 있나
“당장 선거에서 집중적으로 문제제기하고, 앞장서서 싸우겠다. 민심이 동요될 거다. 지금 국민은 국민의힘에 스피커 자격 문제를 의심한다. 장동혁 당권파가 그런 비판을 하면 ‘그런 말 할 자격이나 되나’고 묻는 거다. 보수가 제대로 문제제기하면 민심을 충분히 가져올 수 있다. 항소포기 때도 제가 직접 검찰과 싸워 국민이 호응해주지 않았나. 제대로 비판할 자격이 있는 사람이 설명하면 국민도 용납치 않을 거로 생각한다.”
-이 대통령 지지율은 굳건하다
“대한민국은 양쪽의 날개로 날 때 위대했던 나라다. 지금은 한쪽이 너무 꺾여 있다. 장동혁 당권파가 견제한다고 견제되지 않는다. 제가 보수의 리더로서 가열차게 견제한다면, 이재명정권이 저럴 수 있겠나. 지지율이 높은 데는 여러 요인이 있을 거다. 그러나 포퓰리즘으로 인한 여러 후과, 검찰 해체 등 사법 시스템 붕괴로 사건이 해결되지 않으면서 생기는 문제들, 이런 것들이 짧은 시간에 엄청난 고통으로 다가올 거고, 이재명정권은 정치적으로 흔들릴 거다. 그때 보수가 정신 차리고, 정상화 돼 있어야 한다. 견제 세력이 제대로 서 있지 못하면 더 악화된다.”
부산=정우진, 박준상 기자 uzi@kmib.co.kr
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