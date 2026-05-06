中 절벽그네서 추락사…“줄 안 묶였다” 외쳤는데도 무시
중국 쓰촨성의 한 공원에서 절벽그네 체험을 하던 10대 여성 관광객이 추락해 사망했다. 중국에선 강철로프로 만든 사다리를 오르고 절벽 위에서 그네를 타거나 번지점프를 하는 등 극한의 레저활동이 유행하고 있지만, 안전관리가 부실하다는 지적이 나온다.
5일 상류신문 등 현재 매체에 따르면 노동절 연휴인 지난 3일 쓰촨성 화잉시 마류옌 탐험공원의 168m 높이 폭포에서 10대 여성 관광객이 절벽그네 체험을 하던 중 추락했다. 화잉시 측은 여성이 부상을 입고 병원으로 이송됐지만 숨졌다고 밝혔다.
소셜미디어에 올라온 사고 당시 영상에는 피해 여성이 “줄이 제대로 묶이지 않았다”고 여러 차례 외쳤는데도 안전요원이 고정 줄을 풀고 낙하시키는 장면이 담겼다.
화잉시 재난관리국은 이번 사고가 회사 측의 안전관리 부실에 의한 것으로 잠정 판단하고 추가 조사를 진행 중이다. 문제의 시설은 폐쇄했다.
마류옌 관광지구는 폭포, 협곡, 카르스트 동굴, 가파른 절벽, 숲 등 독특한 경관으로 인기를 모으고 있다. 사고를 낸 절벽그네는 충칭탐험캠프가 지난 3월 15일 개장한 시설이다. 이용료는 398위안(약 8만5000원)이고 15위안(3200원)의 보험료를 별도로 내야 한다.
중국 정부는 전국에서 절벽그네가 우후죽순 늘어나자 안전관리 의무를 강화했다. 지난해 3월 ‘절벽그네 안전기술 요건’을 제정하고 추락방지 장치 설치 및 로프의 일일 점검을 의무화했지만, 문제의 업체는 제대로 지키지 않았다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
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