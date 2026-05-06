펄어비스, 인턴십·채용연계형 현장실습 참가자 모집
펄어비스가 여름 인턴십과 하반기 채용연계형 현장실습 참가자를 모집한다고 6일 밝혔다.
여름 인턴십은 ▲엔지니어링 ▲아트 ▲게임디자인 ▲사업·서비스 ▲정보보안 ▲홍보 등 직무의 참가자를 모집한다. 참가자는 실무 과제를 수행하며 개발 및 서비스 전반의 업무를 경험한다. 접수는 11일 15시까지 받고 인턴십 근무 기간은 6월29일부터 8월21일까지다.
채용연계형 현장실습은 실습 종료 후 근무가 가능한 대학교 재학생을 대상으로 한다. 모집 분야는 ▲게임디자인(기획) ▲QA다. 참가자는 실제 개발 및 라이브 서비스 업무에 참여해 실무 이해도를 높인다. 접수는 22일 18시까지 받는다. 세부 일정은 학교별 학사 일정에 따라 조정될 수 있다.
자세한 모집 일정과 지원 방법은 펄어비스 홈페이지 채용 공고에서 확인할 수 있다.
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
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